سعر الدولار الأمريكى يهبط عالميا إلى أضعف مستوياته في شهر مع صعود اليورو

شهد سعر الدولار الأمريكى انخفاضًا خلال التعاملات العالمية، اليوم الجمعة، ليحوم قرب أضعف مستوياته في شهر، مقابل العملات الرئيسية تحت تأثير قوة اليورو، فيما يراهن المتعاملون على زيادة أسعار الفائدة الأوروبية، كما أدى ارتفاع الأسهم إلى تقلص الطلب على الأصول الأكثر أمانًا، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع مؤشر سعر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى؛ من بينها اليورو، بنسبة 0.1% إلى 93.462، لكنه ظل قريبًا من أدنى مستوياته المسجلة يوم الخميس عند 93.277 وهو مستوى لم يهبط إليه منذ 27 سبتمبر.

هبوط الدولار النيوزيلندي

وهبط الدولار النيوزيلندي وسط تراجع في ثقة المستهلكين، بينما ارتفعت العملة المشفرة إيثر إلى مستوى قياسي.

وتراجع اليورو 0.1% إلى 1.1666 دولار بعد ارتفاعه إلى 1.1692 دولار خلال ساعات الليل للمرة الأولى منذ 28 سبتمبر.

ولم يطرأ تغيير على الين، وهو ملاذ آمن آخر، إذ بلغ 113.595 للدولار، ليواصل التراجع تدريجيًّا من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات تقريبًا عند 114.695، والذي وصل إليه، الأسبوع الماضي.

تراجع الدولار الأسترالي

وتراجع الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.7537 دولار، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى منذ أوائل يوليو عند 0.75555 دولار في الجلسة السابقة.

وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.3 % إلى 0.7177 دولار بعد أن تراجع مؤشر ثقة المستهلكين بشكل حاد في أكتوبر.

ارتفاع إيثر إلى مستوى قياسي قدره 4400 دولار

وبالنسبة للعملات الرقمية، ارتفعت إيثر إلى مستوى قياسي بلغ 4400 دولار، في حين صعدت منافستها الأكبر بتكوين ليجري تداولها قرب 61200 دولار، لكن بانخفاض عن مستواها القياسي الذي بلغ 67016.50دولار، الأسبوع الماضي.

ووصلت الإيثريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة، اليوم الجمعة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، بعدما يزيد قليلًا على أسبوع من تحطيم منافستها الأكبر بتكوين رقمها الخاص.

وارتفعت العملة، التي ترتبط بشبكة سلسلة الكتل إيثريوم، 2.6 % إلى 4400 دولار في التعاملات الآسيوية، متجاوزة ذروتها السابقة البالغة 4380 دولارًا التي بلغتها في 12 مايو .

انتعاش أسواق العملات المشفرة

وارتفعت أسواق العملات المشفرة بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، وصعدت إيثر أكثر من 60% منذ أدنى مستوياتها في أواخر سبتمبر.

وكانت بتكوين، التي سجلت أعلى مستوى لها عند 67016 دولارًا في 20 أكتوبر، متقدمة 1.4% عند 61457 دولارًا، بارتفاع 50% تقريبا منذ أواخر سبتمبر .

ومن بين أكبر العملات المشفرة التي ارتفعت مؤخرًا كانت العملة شيبا إينو المرتبطة بالرموز على الإنترنت والتي ارتفع سعرها بنحو 160%، هذا الأسبوع، لتصبح الآن ثامن أكبر عملة مشفرة في العالم.