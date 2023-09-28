سعر الدولار الأسترالي يهبط لأدنى مستوى فى 3 أسابيع بعد بيانات ‏التضخم

سجل سعر الدولار الأسترالي هبوطا مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل نظيره الأمريكي، مسجلاً أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع، بعد صدور بيانات التضخم فى أستراليا خلال الشهر الماضي، وفق ما ذكره موقع إنفيستينج دوت كوم.

لم تقدم تلك البيانات أي مفاجآت سيئة لصناعي السياسة النقدية بالبنك الاحتياطي الأسترالي، وعليه تم تخفيض احتمالات رفع أسعار الفائدة الأسترالية خلال الاجتماع المنتظر الأسبوع المقبل.

وتعاذ الخسائر الحالية أيضًا للعملة الأسترالية إلى معنويات المخاطرة الضعيفة فى الأسواق بسبب عوائد سندات الخزانة التاريخية فى الولايات المتحدة، والتوقعات القاتمة حول الاقتصاد العالمي.

وتراجع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بأكثر من 0.4% إلى 0.6371 الأدنى منذ 8 سبتمبر الجاري، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.6397، وسجل أعلى مستوى عند 0.6409.

فقد الدولار الأسترالي يوم الثلاثاء نسبة 0.4% مقابل الدولار الأمريكي، فى ثاني خسارة يومية على التوالي، فى ظل ارتفاع مستويات العملة الأمريكية الواسع مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.