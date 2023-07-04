سعر الدولار الأسترالي ينخفض الثلاثاء مع قرار متوقع للبنك المركزي ‏

سجل سعر الدولار الاسترالي هبوطا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، بصدد تكبد أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة مقابل نظيره الأمريكي، حيث تتفاعل العملة الأسترالية سلبياً مع قرار متوقع من البنك الاحتياطي الأسترالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير فى ختام اجتماع يوليو.

ويعد هذا التوقف الجديد هو الثاني خلال الأربع اجتماعات الأخيرة للبنك الاحتياطي الأسترالي، فى علامة قوية حول قرب انتهاء دورة التشديد النقدي فى أستراليا وبلوغ سعر الفائدة المحايد.

وقال الاحتياطي الأسترالي أن التضخم فى البلاد تجاوز ذروته، وأن أي تشديد فى مسار السياسة النقدية سيتوقف على كيفية تطور الاقتصاد والتضخم، وأشار إلى استمرار مساعي إعادة التضخم إلى المستهدف على المدى المتوسط.

وانخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.45% إلى 0.6642، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.6672، وسجل أعلى مستوى عند 0.6687.

حقق الدولار الأسترالي بالأمس ارتفاعاً بنسبة 0.2% مقابل الدولار الأمريكي، فى ثالث مكسب يومي على التوالي، عقب بيانات اقتصادية ضعيفة فى الولايات المتحدة.