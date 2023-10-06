سعر الدولار الأسترالي يرتفع مع تقلص قوة العملة الأمريكية

سجل سعر الدولار الأسترالي صعودًا مقابل أغلب العملات الرئيسية، خلال تداولات اليوم الخميس، في ظل التراجع الذي انتاب العملة الأمريكية، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي، بحلول الساعة 21:27 بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.7% إلى 0.6369.

الدولار الكندي

ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي، بحلول الساعة 21:27 بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.2% إلى 0.7294.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار، بحلول الساعة 21:10 بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.4% إلى 106.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 106.8 نقطة وأقل مستوى عند 106.3 نقطة.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية، الصادرة أمس الخميس، عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار ألفي طلب إلى 207 آلاف، في الأسبوع المنتهي في الثلاثين من سبتمبر الماضي، مقارنة بتوقعات ارتفاعها إلى 210 آلاف طلب.

وعلاوة على ذلك، أظهرت بيانات أخرى انكماش العجز التجاري للولايات المتحدة بنسبة 9.9% على أساس شهري مسجلًا 58.3 مليار دولار خلال أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2020.