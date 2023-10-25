سعر الدولار الأسترالي يتصدر قائمة العملات الرابحة بعد بيانات التضخم

ارتفع الدولار الأسترالي على نطاق واسع بالسوق الآسيوية اليوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل نظيره الأمريكي، مسجلاً أعلى مستوى فى أسبوعين، ليتصدر قائمة العملات الرابحة فى سوق العملات الأجنبية، بعد صدور بيانات التضخم فى أستراليا.

وأظهرت تلك البيانات أن الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية ببنك الاحتياطي الأسترالي فى تصاعد مرة أخرى، الأمر الذي يعزز من احتمالات وجود زيادات إضافية فى أسعار الفائدة الأسترالية قبل نهاية هذا العام.

وارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بأكثر من 0.6% إلى 0.6399 الأعلى منذ 12 أكتوبر الجاري، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.6356، وسجل أدنى مستوى عند 0.6352.

وحقق الدولار الأسترالي يوم الثلاثاء ارتفاعًا بنسبة 0.3% مقابل الدولار الأمريكي فى ثاني مكسب يومي على التوالي، وسط موجة من الصعود تسيطر على العملات المرتبطة بالسلع والاقتصاد الصيني خلال الفترة الحالية.