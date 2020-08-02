سعر الدولار أمام الجنيه يفقد 15 قرشًا خلال تعاملات يوليو الماضي

فقد متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية نحو 15 قرشًا خلال تعاملات شهر يوليو الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وسجل متوسط سعر الدولار 15.93 جنيها للشراء و15.03 جنيها للبيع في تعاملات نهاية يوليو مقابل 16.08 جنيها للشراء و16.18 جنيها للبيع في تعاملات نهاية يونيو الماضي.

ويأتي هبوط سعر العملة الأمريكية تزامنًا مع بدء عودة تدفقات الأجانب نحو السوق المحلية للاستثمار في أدوات الدين بعدما شهد هذا البند انخفاضًا حادًا مع بداية أزمة كورونا .

كما نجح البنك المركزي في تأمين احتياجات مصر من النقد الأجنبي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمويلات بقيمة 8 مليارات جنيه فضلا عن طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار الأمر الذي خفف من حدة أزمة كورونا.

يشار إلى أن البنك المركزى المصرى أعلن توقف العمل بالبنوك المصرية فى الفترة من الخميس 30 يوليو الماضى وحتى الإثنين 3 أغسطس بمناسبة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك.

وأسهمت اتفاقات صندوق النقد بجانب طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار فى ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لنحو 38 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى مقابل 36 مليارًا فى مايو.

سعر الدولار فى البنك الأهلى

استقر سعر الدولار للأسبوع الثالث على التوالى داخل البنك الأهلي المصرى عند مستوى 15.92 و 16.02 جنيهاً للشراء والبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

أيضا واصل سعر العملة الأمريكية اليوم استقراره داخل بنك مصر عند مستوى 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع نظرا لاجازة البنوك

وينضم البنكان الحكوميان الأكبر فى السوق الى قائمة ضمت 5 بنوك أخرى ، قناة السويس ، المصرف المتحد ، العقاري المصرى، أبو ظبى الأول، الأسكندرية، تقوم بتداول سعر الدولار عند أقل مستوى داخل مصر.

18 بنكًا تعرض شراء الدولار عند مستوى 15.94 جنيه

قام عدد كبير من البنوك المصرية بتداول سعر الدولار عند أعلى مستوى بنهاية عمل يوم الأربعاء 29 يوليو بنحو 15.94 جنيه للشراء و 16.04 جنيه للبيع

ضمت القائمة بنوك، العربي الأفريقي وبلوم مصر والأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي والمصري الخليجي ومصر إيران وعوده مصر والمشرق والكويت الوطني وتنمية الصادرات والاستثمار العربي، إضافة إلى بنوك الأهلي المتحد والتنمية الصناعية والإمارات دبي الوطني والمصرف العربي الدولي والتعمير والإسكان واتش اس بي سي وقطر الوطني الأهلي