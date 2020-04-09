سعر الدولار أمام الجنيه يستقر عند نفس المستوى لليوم الـ 19 على التوالي

استقر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه عند مستوى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، لليوم التاسع عشر على التوالي وفقًا للموقع الرسمي للبنك المركزي.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب.

وترصد “المال” فى التقرير التالى أسعار الدولار فى البنوك المصرية ، حيث سجل أعلى سعر للدولار ببنك الكويت الوطنى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

بينما سجل السعر بمصرف أبو ظبى 15.71 جنيه للشراء، و15.81 للبيع.

وأظهرت البيانات الأولية لتحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2019، ارتفاعا بنحو 1.3 مليار دولار بمعدل سنوي 5.0%، لتسجل نحو 26.8 مليار دولار، مقابل نحو 25.5 مليار دولار خلال 2018.

أما على مستوى أقل سعر بالبنوك فكان 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع ببنوك “الأهلى ومصر والزراعى”.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في آخر اجتماع لها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.

سعر الدولار في HSBC

وسجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء، و15.80 للبيع فى بنوك “كريدى أجريكول والإمارات دبى المصرف العربى الدولى، والتعمير والإسكان، وHSBC، وقطر الوطنى”.

كما سجل فى “العربى الأفريقى، وبلوم، وقناة السويس، والمصرف المتحد، وعوده، والأهلى المتحد، والتنمية الصناعية والتجارى الدولى” فى 15.70 جنيها للشراء.

وتوقع طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، فى وقت سابق، انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة. طارق عامر: نمتلك قوة تحيد أثر الاضطرابات العالمية على مصر.. وسنستخدمها

كانت الودائع الدولارية في البنوك، قد تراجعت للشهر الثامن على التوالي، مسجلة 40.2 مليار دولار بنهاية فبراير، مقابل 40.5 مليار دولار في يناير، بانخفاض قدره 300 مليون دولار تقريبًا وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى.