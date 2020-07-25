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سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 25-7-2020 فى البنوك المصرية

سجل 15.92 جنيه و 16.02 جنيه للشراء والبيع فى بنكى الأهلى ومصر
سيد بدر 11:23 ص, السبت, 25 يوليو 20 11:23 ص, السبت, 25 يوليو 20

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يستقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت الموافق 25-7-2020 فى البنوك المصرية عند نفس مستوى تعاملات نهاية الأسبوع الماضى حيث عطلة البنوك اليوم.

وكانت متوسط أسعار الدولار ارتفعت بنحو 41 قرشًا الأسبوع الأخير من فبراير حتى نهاية تعاملات الخميس قبل الماضى، بينما خلال الشهر الأخير فقد الدولار 21.5 قرش من قيمته بسبب زيادة استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية. حسب بيانات البنك المركزى المصرى.

وحصلت الحكومة المصرية على نحو 2.7 مليار دولار قرضا عاجلا من صندوق النقد الدولى، بجانب صرف شريحة بقيمة 2 مليار دولار من إجمالى 5.2 مليار دولار قيمة اتفاق آخر مع الصندوق لأجل عام.

وساهمت اتفاقات صندوق النقد بجانب طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار فى ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لنحو 38 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى مقابل 36 مليارًا فى مايو.

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم امام الجنيه

وأعلن مسئول بالبنك المركزى، عن قيام الصناديق والمؤسسات والمستثمرين الأجانب بضخ 3 مليارات دولار فى أذون الخزانة المحلية خلال شهر منها مليار دولار آخر يومين من الأسبوع الماضى.

سعر الدولار اليوم السبت 25 يوليو 2020

استقر سعر الدولار فى البنوك المصرية وشركات الصرافة نظرا للإجازة الأسبوعية للبنوك العاملة فى السوق المحلية.

ومن المقرر عودة البنوك المصرية للعمل غدا الأحد الموافق 26 يوليو واستقبال جميع العملاء داخل ما يزيد على 4000 فرع تتبع 38 بنكا على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

أعلى سعر للدولار فى مصر

وحدد 17 بنكا سعر الدولار عند مستوى 15.94 جنيه و 16.04 جنيه على التوالى وهو أعلى سعر للدولار فى مصر.

ضمت القائمة كلا من : بنك بلوم مصر ، الأهلى الكويتى، مصرف أبوظبي الإسلامى، المصرى الخليجى، قناة السويس ، عوده مصر ، بنك المشرق ، بنك الكويت الوطنى.

بالإضافة الى بنك تنمية الصادرات، بنك الاستثمار العربى، البنك الأهلى المتحد، بنك التنمية الصناعية ، بنك الإمارات دبى الوطنى، بنك أبوظبى الأول، المصرف العربى الدولى، بنك HSBC ،بنك قطر الوطنى الأهلى.

سعر الدولار فى البنك الأهلى وبنك مصر

عرضت 4 بنوك محلية كبرى شملت كلا من: البنك الأهلى المصرى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى والبنك العربى الأفريقى الدولى ، تداول سعر الدولار عند أقل مستوى فى تعاملات يوم الأربعاء الماضي بفارق قرشين عن قائمة البنوك السابقة ، ليسجل 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى المصرف المتحد

وعرضت بنوك المصرف المتحد ومصر إيران والعقارى والتعمير والإسكان والإسكندرية سعر العملة الأمريكية عند 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.

جراف يوضح متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزى

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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