سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 4-8-2020 فى البنوك المصرية

أعلنت البنوك المصرية سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء الموافق 4-8-2020 ،حيث عادت البنوك للعمل بعد عطلة عيد الأضحى التى امتدت من الخميس إلى أمس الإثنين.

واستقرت أسعار الدولار بشكل كبير في البنوك خلال التعاملات الصباحية لليوم الثلاثاء، دون تغيير يذكر وتشهد الأسعار استقرارًا منذ نحو 3 أسابيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى وبنك مصر

سجل سعر الدولار أمام الجنيه 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع في بنكي الأهلي ومصر وهو ذات السعر في بنوك قناة السويس والمصرف المتحد والإسكندرية.

أقل سعر للعملة الأمريكية

بلغ أقل سعر للدولار في بنك الكويت الوطني 15.90 و 16 جنيها للشراء والبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى اليوم

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم 15.93 و 16.03 جنيه للشراء والبيع وهو نفس السعر في بنكي العقاري والمصرف العربي الدولي. سعر الدولار

أعلى سعر للعملة الأمريكية

حدد 17 بنكًا أعلى سعر للدولار عند مستوى 15.94 و16.04 جنيه للشراء والبيع، وهي بنوك قطر الوطني واتش اس بي سي والتعمير والإسكان وأبوظبي الأول والإمارات دبي والتنمية الصناعية والأهلي المتحد والاستثمار العربي وتنمية الصادرات والمشرق.

وكذلك بنوك عوده مصر ومصر إيران والمصري الخليجي ومصرف أبوظبي الإسلامي والأهلي الكويتي وبلوم والعربي الأفريقي.

الدولار يفقد 15 قرشًا خلال يوليو

وفقد متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية نحو 15 قرشًا خلال تعاملات شهر يوليو الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وسجل متوسط أسعار الدولار 15.93 جنيه للشراء و15.03 جنيه للبيع في تعاملات نهاية يوليو مقابل 16.08 جنيها للشراء و16.18 جنيه للبيع في تعاملات نهاية يونيو الماضي.

ويأتي هبوط سعر العملة الأمريكية تزامنًا مع بدء عودة تدفقات الأجانب نحو السوق المحلية للاستثمار في أدوات الدين بعدما شهد هذا البند انخفاضًا حادًا مع بداية أزمة كورونا.

كما نجح البنك المركزي في تأمين احتياجات مصر من النقد الأجنبي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمويلات بقيمة 8 مليارات جنيه فضلا عن طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، الأمر الذي خفف من حدة أزمة كورونا.

