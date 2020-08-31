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سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 31-8-2020 في البنوك المصرية

سعر الدولار ما يقرب من 12.1 قرش أمام الجنيه وفقًا للبنك المركزى
سيد بدر 9:20 ص, الأثنين, 31 أغسطس 20 9:20 ص, الأثنين, 31 أغسطس 20

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يستقر سعر الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية لليوم الإثنين الموافق 31-8-2020 في البنوك المصرية وذلك بعدما شهد تراجعًا طفيفًا بنهاية تعاملات أمس .

وتراجع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية، طفيفًا في ختام تعاملات اليوم الأحد، ليسجل 15.812 جنيه للشراء و15.912 جنيه للبيع مقابل 15.817 جنيه للشراء و15.917 جنيه للبيع الخميس الماضي.

ومنذ بداية شهر أغسطس خسر متوسط الدولار حوالي 12.1 قرش أمام الجنيه، وفقًا للبنك المركزي، وتستعرض “المال” سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية خلال تعاملات صباح اليوم الإثنين.

سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر

بلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر 15.82 جنيها للشراء و15.92 جنيها للبيع وهو نفس السعر في بنوك بلوم والأهلي الكويتي والمصري الخليجي ومصر إيران للتنمية وقناة السويس وعوده مصر والمشرق والكويت الوطني والاستثمار العربي والإمارات دبي الوطني وقطر الوطني.

أعلى سعر للعملة الأمريكية

سجل أعلى سعر للدولار في تعاملات اليوم 15.83 جنيها للشراء و15.93 جنيها للبيع في تعاملات مصرف أبوظبي الإسلامي.

10 بنوك تعرض الدولار بسعر موحد

وتعرض بنوك العربي الأفريقي والمصرف المتحد وتنمية الصادرات والعقاري والأهلي المتحد والتنمية الصناعية والتجاري الدولي والتعمير والإسكان والإسكندرية واتش اس بي سي الدولار عند سعر 15.81 و 15.91 جنيها للشراء والبيع .

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول

بلغت أسعار الدولار لدى بنك أبوظبي الأول 15.80 جنيها للشراء و15.90 جنيها للبيع وهو نفس السعر لدى المصرف العربي الدولي .

سعر الدولار

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً سلط الضوء على استمرار الجنيه المصري كواحد من أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً أمام الدولار مدفوعاً بتحسن مصادر النقد الأجنبي، مواصلاً بذلك أدائه القوي في 2019 قبل أزمة كورونا.

وجاء في التقرير، توقع “الإيكنوميست” بتحسن أداء الجنيه أمام العملة الخضراء خلال السنوات المقبلة، مقارنة بمستويات ما قبل أزمة كورونا عام 2019 التي وصل فيها سعر صرف العملة الأمريكية إلى 16.82 جنيه.

ومن المتوقع أن يتحسن أداء الجنيه بنسبة 4.5%، ليصل الدولار إلى 16.06 جنيه عام 2020، و4.3% ليصل إلى 16.10 جنيه عام 2021.

وتوقعت تحسن الجنيه أمام الدولار بنسبة 5.1% ليصل إلى 15.97 جنيه عام 2022، و5.8% ليصل إلى 15.85 جنيه عام 2023، و6.4%، ليصل إلى 15.74 جنيه عام 2024.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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