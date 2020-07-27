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سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 27-7-2020 في البنوك المصرية

بلغ سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع
سيد بدر 10:00 ص, الأثنين, 27 يوليو 20 10:00 ص, الأثنين, 27 يوليو 20

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واصلت سعر الدولار استقراره أمام الجنيه في البنوك المحلية خلال التعاملات الصباحية لليوم الإثنين الموافق 27-7-2020 في البنوك المصرية.

يأتي ذلك عقب فترة تذبذب شهدها سعر الدولار خلال الفترة الماضية بسبب أزمة كورونا التي أثرت على تدفقات النقد الأجنبي نحو السوق المحلية، واستطاعت الدولة توفير حصيلة من النقد الأجنبي من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والسندات الدولية أعادت ثقة الأجانب نحو سوق الأوراق المالية في مصر.

سعر الدولار
سعر الدولار في مصر الآن

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

استقر سعر العملة الأمريكية في أكبر بنكين حكوميين الأهلي ومصر عند مستوى 15.92 جنيها للشراء و 16.02 جنيها للبيع في تعاملات اليوم وهو أقل سعر للدولار في السوق المحلية .

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي 15.93 جنيها للشراء و16.03 جنيها للبيع في تعاملات اليوم وهو نفس السعر في بنوك العقاري والمصرف المتحد والإسكندرية .

20 بنكًا تحدد سعر الدولار عند مستوى 16.04 جنيها

وحدد نحو 20 بنكًا سعر الدولار عند مستوى 15.94 جنيها للشراء و16.04 جنيها للبيع وهي بنوك العربي الأفريقي وبلوم والأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي والمصري الخليجي ومصر إيران وقناة السويس وعوده مصر والمشرق والكويت الوطني وتنمية الصادرات والاستثمار العربي.

بالإضافة إلى بنوك الأهلي المتحد والتنمية الصناعية والإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول والمصرف العربي الدولي والتعمير والإسكان واتش اس بي سي وقطر الوطني .

كيف تطور سعر الدولار؟

وتظهر بيانات البنك المركزي أن متوسط سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنوك انخفض بنحو 23 قرشًا خلال الفترة من بداية يونيو الماضي وحتى تعاملات الخميس الماضي. وسجل متوسط سعر الدولار 15.93 جنيها للشراء و16.03 جنيها للبيع .

واستطاعت مصر الحصول على نحو 2.7 مليار دولار قرضا عاجلا من صندوق النقد الدولى، بجانب صرف شريحة بقيمة 2 مليار دولار من إجمالى 5.2 مليار دولار قيمة اتفاق آخر مع الصندوق لأجل عام.

وساهمت اتفاقات صندوق النقد بجانب طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار فى ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لنحو 38 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى مقابل 36 مليارًا فى مايو.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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