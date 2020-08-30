سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 30-8-2020 في البنوك المصرية

سجل أقل سعر للعملة الأمريكية 15.80 جنيه للشراء و15.90 جنيه للبيع لدى بنك أبوظبي الأول

ترصد “المال” سعر الدولار أمام الجنيه في التعاملات الصباحية للبنوك المصرية اليوم الأحد الموافق 30-8-2020 حيث يشهد السعر استقرارًا عند نفس مستوى تعاملات نهاية الأسبوع الماضي .

وكان سعر الدولار أمام الجنيه قد فقد نحو 11.8 قرشًا خلال تعاملات أغسطس بعدما نجحت الدولة في تأمين احتياجاتها من العملة الأجنبية خلال العام الجاري من خلال اتفاقيات صندوق النقد الدولي وطرح السندات الدولية .

وسجل متوسط السعر بنهاية تعاملات الخميس الماضي نحو 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع مقابل 15.93 جنيها للشراء و16.03 جنيها للبيع في تعاملات نهاية يوليو الماضي، وفقًا للبنك المركزي.

أعلى سعر للعملة الأمريكية

سجل أعلى سعر للعملة الأمريكية في البنوك المصرية 15.84 جنيها للشراء و16.94 جنيها للبيع في تعاملات بنك عوده مصر والأهلي الكويتي . سعر الدولار

سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر

بلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر 15.83 جنيها للشراء و15.93 جنيها للبيع وهو ذات السعر في بنوك المصري الخليجي ومصر إيران للتنمية والتنمية الصناعية .

سعر الدولار في 15 بنكًا

سجل سعر الورقة الخضراء 15.82 و 15.92 جنيها للشراء والبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي والعربي الأفريقي وبلوم وقناة السويس والمصرف المتحد والمشرق والكويت الوطني وتنمية الصادرات والاستثمار العربي والأهلي المتحد والتجاري الدولي والإمارات دبي الوطني والتعمير والإسكان والإسكندرية والكويت الوطني.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

استقر سعر الدولار في بنوك العقاري المصري والمصرف العربي الدولي واتش اس بي سي عند مستوى 15.81 و 15.91 جنيها للشراء والبيع.

أقل سعر للعملة الأمريكية

سجل أقل سعر للعملة الأمريكية 15.80 جنيها للشراء و15.90 جنيها للبيع لدى بنك أبوظبي الأول.

الجنيه واحد من أفضل عملات الأسواق الناشئة أداء

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على استمرار الجنيه المصري كواحد من أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً أمام الدولار مدفوعاً بتحسن مصادر النقد الأجنبي، مواصلاً بذلك أدائه القوي في 2019 قبل أزمة كورونا.

وجاء في التقرير، توقع “الإيكنوميست” بتحسن أداء الجنيه أمام العملة الخضراء خلال السنوات المقبلة، مقارنة بمستويات ما قبل أزمة كورونا عام 2019 التي وصل فيها سعر صرف العلمة الأمريكية إلى 16.82 جنيه.

ومن المتوقع أن يتحسن أداء الجنيه بنسبة 4.5%، ليصل الدولار إلى 16.06 جنيه عام 2020، و4.3% ليصل إلى 16.10 جنيه عام 2021.

وتوقعت تحسن الجنيه أمام الدولار بنسبة 5.1% ليصل إلى 15.97 جنيه عام 2022، و5.8% ليصل إلى 15.85 جنيه عام 2023، و6.4%، ليصل إلى 15.74 جنيه عام 2024.