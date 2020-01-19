سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 19-1-2020 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك المصرية في التعاملات الصباحية لليوم الأحد المواقة 19-1-2020 بعدما شهد انخفاضًا كبيرًا خلال العشرة أيام الماضية وصل لنحو 19 قرشًا بضغط التدفقات من المستثمرين الأجانب، وترصد “المال” سعر الدولار أمام الجنيه في عدد من البنوك .

وتجاوزت تدفقات المستثمرين والصناديق الأجنبية وفقًا لما أعلنه البنك المركزي منتصف الأسبوع الماضي، نحو 1.7 مليار دولار خلال أربعة أيام عمل فقط .

وهبط متوسط سعر الدولار بالبنك المركزي بنحو 3 قروش خلال تعاملات الخميس الماضي، ليسجل 15.779 جنيه للشراء و15.879 جنيه للبيع في تعاملات الختام، مقابل 15.8114 جنيه للشراء و15.9114 جنيه للبيع في التعاملات الصباحية .

هبوط سعر الدولار خلال الفترة الماضية جاء نتيجة تدفقات النقد الأجنبى نحو البنوك خاصة من صناديق الاستثمار الأجنبية نحو السوق المحلية، وفقد الدولار نحو 22 قرشًا منذ يوم الأربعاء قبل الماضي حتى تعاملات الخميس الماضي.

أسعار الدولار فى البنك المركزى المصرى

سجلت أسعار الدولار فى البنك المركزى 15.779 جنيه للشراء، و15.879 جنيه للبيع، ويقوم البنك المركزى المصرى بحساب السعر بناء على متوسطات أسعار تداول العملة الأمريكية أمام الجنيه بالبنوك المصرية.

أسعار الدولار فى البنك الأهلى المصرى

بلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع. تحركات اسعار الدولار امام الجنيه بالبنوك المحلية

أسعار الدولار فى بنك مصر

بلغ السعر فى بنك مصر 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع .

أسعار الدولار فى بنك القاهرة

سجل السعر فى بنك القاهرة 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع .

أسعار الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

سجل السعر فى مصرف أبوظبى الإسلامى 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

سجل السعر فى البنك التجارى الدولى 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى بنك الإسكندرية

سجل السعر فى بنك الإسكندرية 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع. تحركات أسعار الدولار أمام الجنيه بالبنوك المحلية

أسعار الدولار فى بنك عوده – مصر

سجل سعر الدولار فى بنك عوده مصر 15.79 جنيه للشراء، و15.89 جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى بنك قطر الوطنى الأهلى

سجل سعر الدولار فى بنك قطر الوطنى الأهلى 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى

سجل سعر الدولار فى البنك العربى الأفريقى الدولى 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع. تحركات اسعار الدولار امام الجنيه بالبنوك المحلية

يُذكر أن البنك المركزى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار الدولار أمام الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب، مع تأكيده رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

وحقق سعر الدولار تراجعا بنحو 11% أمام الجنيه خلال عام 2019، مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلى.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى فى تصريحات مؤخرًا إن مصر تلقّت ما يصل إلى 200 مليار دولار تدفقات بالعملة الأجنبية خلال السنوات الأربع الماضية.



