بنـــوك

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 19-1-2020 في البنوك المصرية

تعرف على أسعار الدولار فى البنك الأهلى المصرى
سيد بدر 9:36 ص, الأحد, 19 يناير 20 9:36 ص, الأحد, 19 يناير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك المصرية في التعاملات الصباحية لليوم الأحد المواقة 19-1-2020 بعدما شهد انخفاضًا كبيرًا خلال العشرة أيام الماضية وصل لنحو 19 قرشًا بضغط التدفقات من المستثمرين الأجانب، وترصد “المال” سعر الدولار أمام الجنيه في عدد من البنوك .

وتجاوزت تدفقات المستثمرين والصناديق الأجنبية وفقًا لما أعلنه البنك المركزي منتصف الأسبوع الماضي، نحو 1.7 مليار دولار خلال أربعة أيام عمل فقط .

وهبط متوسط سعر الدولار بالبنك المركزي بنحو 3 قروش خلال تعاملات الخميس الماضي، ليسجل 15.779 جنيه للشراء و15.879 جنيه للبيع في تعاملات الختام، مقابل 15.8114 جنيه للشراء و15.9114 جنيه للبيع في التعاملات الصباحية .

هبوط سعر الدولار خلال الفترة الماضية جاء نتيجة تدفقات النقد الأجنبى نحو البنوك خاصة من صناديق الاستثمار الأجنبية نحو السوق المحلية، وفقد الدولار نحو 22 قرشًا منذ يوم الأربعاء قبل الماضي حتى تعاملات الخميس الماضي.

أسعار الدولار فى البنك المركزى المصرى

سجلت أسعار الدولار فى البنك المركزى 15.779 جنيه للشراء، و15.879 جنيه للبيع، ويقوم البنك المركزى المصرى بحساب السعر بناء على متوسطات أسعار تداول العملة الأمريكية أمام الجنيه بالبنوك المصرية.

أسعار الدولار فى البنك الأهلى المصرى

بلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع.

تحركات اسعار الدولار امام الجنيه بالبنوك المحلية

أسعار الدولار فى بنك مصر

بلغ السعر فى بنك مصر 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع .

أسعار الدولار فى بنك القاهرة

سجل السعر فى بنك القاهرة 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع .

أسعار الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

سجل السعر فى مصرف أبوظبى الإسلامى 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

سجل السعر فى البنك التجارى الدولى 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى بنك الإسكندرية

سجل السعر فى بنك الإسكندرية 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.

تحركات أسعار الدولار أمام الجنيه بالبنوك المحلية

أسعار الدولار فى بنك عوده – مصر

سجل سعر الدولار فى بنك عوده مصر 15.79 جنيه للشراء، و15.89 جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى بنك قطر الوطنى الأهلى

سجل سعر الدولار فى بنك قطر الوطنى الأهلى 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى

سجل سعر الدولار فى البنك العربى الأفريقى الدولى 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

تحركات اسعار الدولار امام الجنيه بالبنوك المحلية

يُذكر أن البنك المركزى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار الدولار أمام الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب، مع تأكيده رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

وحقق سعر الدولار تراجعا بنحو 11% أمام الجنيه خلال عام 2019، مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلى.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى فى تصريحات مؤخرًا إن مصر تلقّت ما يصل إلى 200 مليار دولار تدفقات بالعملة الأجنبية خلال السنوات الأربع الماضية.


الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

ملف الكاتب سيد بدر

اقرأ أيضاً

متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه يفقد 3 قروش جديدة خلال تعاملات اليوم

سيد بدر 7:06 م, الخميس, 16 يناير 20

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 16-1-2020 في البنوك المصرية

سيد بدر 10:24 ص, الخميس, 16 يناير 20

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 15-1-2020 في البنوك المصرية

سيد بدر 10:00 ص, الأربعاء, 15 يناير 20

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 14-1-2020 فى البنوك المصرية

سيد بدر 10:01 ص, الثلاثاء, 14 يناير 20

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 13-1-2020 في البنوك المصرية

سيد بدر 10:17 ص, الأثنين, 13 يناير 20

مصدر بالبنك المركزي: تدفقات كبيرة من الأجانب وراء ارتفاع الجنيه

سيد بدر 7:30 م, الخميس, 9 يناير 20