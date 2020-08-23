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سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد الموافق 23-8-2020 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر 15.88 جنيه للشراء
سيد بدر 10:34 ص, الأحد, 23 أغسطس 20 10:34 ص, الأحد, 23 أغسطس 20

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افتتح سعر الدولار أمام الجنيه التعاملات الصباحية لليوم الأحد الموافق 23-8-2020 في البنوك المصرية على استقرار عند نفس تعاملات الأسبوع الماضي.

وكانت البنوك في عطلة الخميس الماضي بمناسبة رأس السنة الهجرية ويومي الجمعة والسبت للعطلة الأسبوعية.

وخلال الأسبوع الماضي شهد متوسط سعر الدولار أمام الجنيه انخفاضًا طفيفًا في تداولات البنوك الرسمية.

بينما في أول ثلاثة أسابيع من شهر أغسطس هبط متوسط السعر بقيمة 5.3 قروش ليسجل 15.887 جنيه للشراء، و15.987 جنيه للبيع في تعاملات الخميس الماضي، مقابل 15.935 جنيه للشراء و16.035 جنيه للبيع في تعاملات أول الشهر، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

أعلى سعر للدولار

يستقرّ سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الأحد، ويسجل أعلى سعر للدولار 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع لدى بنوك العربي الأفريقي والأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي والمصري الخليجي وقناة السويس وعوده مصر والكويت الوطني وتنمية الصادرات والتعمير والإسكان، ومصر إيران والتنمية الصناعية

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

استقر سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

وحددت بنوك أخرى السعر نفسه، وهي بلوم والمشرق والأهلي المتحد والتنمية الصناعية والتجاري الدولي والإمارات دبي الوطني وأبوظبي اللأول والمصرف العربي الدولي والإسكندرية وإتش إس بي سي وقطر الوطني.

سعر الدولار

أقل سعر للدولار

ويسجل أقل سعر للدولار في مصر 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيه للبيع في بنوك العقاري المصري .

يأتي هبوط أسعار الدولار تزامنًا مع بدء عودة تدفقات الأجانب للسوق المحلية للاستثمار في أدوات الدين، بعدما شهد هذا البند انخفاضًا حادًّا مع بداية أزمة كورونا.

كما نجح البنك المركزي في تأمين احتياجات مصر من النقد الأجنبي، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمويلات بقيمة 8 مليارات جنيه، فضلًا عن طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، الأمر الذي خفّف حدة أزمة كورونا.

رجّح صندوق النقد الدولى ارتفاع إجمالى الاحتياجات التمويلية الخارجية لمصر بعد تفشّي وباء كورونا لتسجل فى العام المالى الحالي نحو 42 مليار دولار، مقابل 38 مليارًا، العام الماضى.

ومؤخرًا أعلن البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمستوى 38.3 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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