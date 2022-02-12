سعر الدولار اليوم السبت 12-2-2022 في البنوك المصرية

أظهر التقرير الصباحي للمال استقرار سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات السبت 12 فبراير 2022 أمام الجنيه المصرى داخل عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وفقًا للمسح اليومي الذي تقدمه منصة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 15.660 جنيه للشراء، و15.757 للبيع، بنهاية التعاملات.

سعر الدولار في البنوك

وفي بداية التعاملات الصباحية استقر الدولار الأمريكى داخل شبكات فروع البنوك وشركات الصرافة للشراء والبيع أمام الجنيه، عند 15.62 جنيه، و15.66 للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

أظهر التقرير الصباحي وصول سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الحكومية إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وعلى نفس مستويات يوم الخميس الماضي جاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

أظهر التقرير الصباحي للمال استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وبينت المؤشرات الأحدث للعملات داخل السوق وصول شراء وبيع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الإفريقي الدولي إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

وعلى نفس مستويات نهاية الأسبوع الماضي جاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك الأهلي المتحد عند 15.67 جنيه للشراء، و15.76 للبيع بحسب تقرير المال.