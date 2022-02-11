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سعر الدولاراليوم الجمعة 11-2-2022 في البنوك المصرية

البنك الأهلي يعرض أقل سعر للدولار
‫محمود الصباغ‬‎ 9:25 ص, الجمعة, 11 فبراير 22 9:25 ص, الجمعة, 11 فبراير 22

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اظهر التقرير الصباحي للمال استقرار سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 11 فبراير 2022 أمام الجنيه المصرى داخل عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، وفقًا للمسح اليومي الذي تقدمه منصة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 15.660 جنيه للشراء، و15.757 للبيع، بنهاية التعاملات.

سعر الدولار في البنوك

وبينت مؤشرات التداول اللحظية داخل شبكات فروه البنوك وصول مستويات شراء وبيع الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة، عند 15.62 جنيه، و15.66 للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 بالسوق المصرية.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

على نفس مستويات أمس جاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الحكومية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وحافظ سعر الدولار الأمريكي على مستواه أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

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الدولار جديد
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

في بداية التعاملات الصباحية استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.77 للبيع .

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وبلغت مستويات شراء وبيع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الإفريقي الدولي إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

وفي بداية التعاملات الصباحية جاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرارا فى شبكة فروع البنك الأهلي المتحد عند 15.67 جنيه للشراء، و15.76 للبيع بحسب تقرير المال

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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