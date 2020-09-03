تعرف على مسار سعر الدرهم الإماراتي خلال شهر أغسطس (جراف)

تراجع سعر الدرهم الإماراتي بشكل طفيف أمام الجنيه المصري، بقيمة بلغت 3 قروش خلال شهر أغسطس المنقضي، وسجل اليوم 4.33 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع، مقابل 4.36 جنيه للشراء، و4.38 جنيه للبيع، مطلع الشهر الماضي؛ وفقا للبنك المركزي.

وكان قد أعلن البنك المركزي الأماراتي في أبريل الماضي تراجع أسعار الفائدة على الأيداع والإقراض بين البنوك، أو ما يعرف بـ«الإيبور»، لأدنى مستوياتها، بنسبة تراوح بين “11 إلي 48 ” نقطة أساس.

كما استقر متوسط سعر الدرهم الأماراتي لليوم الثاني علي التوالي ، حيث سجل 4.30 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع وفقاً لحصر تجرية بوابة ” المال” الإلكترونية، بشكل يومي علي اسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المحلية. سعر الدرهم الأماراتي فى مصر

وتقوم البنوك المصرية بحساب سعر الدرهم بناء على متوسطات أسعار تداوله أمام العملة الأمريكية فى السوق العالمية.

كما سجل سعر الدرهم الأماراتي 4.29 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع في كل من بنكي بلوم و HSBC.

وتراجعت أسعار الدرهم أمام الجنيه المصرى بنحو قرشين خلال تعاملات الأسبوع الماضي في البنوك المصرية، بالتزامن مع تراجع الدولار مقابل العملة المحلية بنحو عن 13 قرش.

يُذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار العملات الأجنبية والعربية، ومنها الدرهم الأماراتي أمام الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب، مع تأكيده رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حال اختلال هذا المبدأ وحدوث أي مضاربات مِن شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك الوطنية

بلغ سعر الدرهم فى كل من بنكى “الأهلى ومصر” 4.27 جنيه للشراء، و4.32جنيه للبيع.

سعر الدرهم في كريدي أجريكول والكويت الوطني

وفى بنك كريدى أجريكول سجل السعر 4.24 جنيه للشراء، و4.32 للبيع، أما فى الكويت الوطنى فسجل السعر 4.20 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع. سعر الدرهم الأماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الدرهم في البنك المصري الخليجي

وسجل فى البنك المصري الخليجي 4.30 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

ومازلت البنوك الخاصة تحجم عن تدبير العملة الأجنبية سواء الدرهم الأماراتي أو الدولار لغير عملائها وتكتفي فقط باستبدال العملة للعملاء ممن لديهم حسابات مصرفية بالبنك مع توافر مستندات السفر المطلوبة وذلك حسب تأكيدات موظفين الشباك بالبنوك.

أقل سعر للدرهم

سجل أقل سعر للدرهم الإمارتي اليوم فى بنك المصرف المتحد، حيث بلغ 4.20 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.

وبلغت الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة 750 مليون دولار خلال الربع الأول بنسبة تصل إلى الضعف مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي ، بحسب الدكتور يونان إدوارد رئيس المكتب التجاري المصري بدبي.