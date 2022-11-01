سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

أظهرت التعاملات المسائية ارتفاع سعر الدرهم الإماراتي مساء اليوم الثلاثاء داخل البنوك وشركات الصرافة مقارنة بتعاملات أمس، بعد أن شهدت تعاملات الخميس الماضي ارتفاعًا مفاجئًا في سعر الصرف على خلفية قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في السوق ، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف عملة الإماراتية داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر

أظهرت التعاملات المسائية وصول مستويات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول مصر إلى 6.42 جنيه للشراء، 6.59 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

أظهرت شاشات التعاملات وصول مستويات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري إلى 6.55 جنيه للشراء، 6.59 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك التنمية الصناعية

وأظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول الدرهم الإماراتي في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه إلى مستويات 6.54 جنيه للبيع 6.59 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإمارات دبي الوطني

كما أظهرت اخر التحديثات على العملة الإماراتية وصول سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإمارات دبي الوطني مقابل الجنيه المصري 6.55 جنيه للشراء، 6.59 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي

أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك الاستثمار العربي 6.55 جنيه للشراء، 6.59 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي

كما أظهرت التعاملات المسائية وصول سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي وصول 6.42 جنيه للشراء، 6.53 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي

كما بينت شاشات التداولات اللحظية المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري 6.48 جنيه للشراء، 6.51 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

فيما بينت التداولات المسائية الدرهم الإماراتي في بنك مصر مقابل الجنيه 6.5 جنيه للشراء 6.53 جنيه للبيع.