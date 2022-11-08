سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصرى يسجل ارتفاعا طفيفا

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري، ارتفاعا طفيفا لا يتجاوز القرشين، واستقرار في البعض الآخر، ووصل إلى 6.60 جنيه للشراء، و 6.62 للبيع، وفقا لتقرير متوسط أسعار سعر الصرف الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار عملة دولة الإمارات، وفقا لشاشات التداول اللحظية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى والمواقع الرسمية لها.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصرى إلى 6.626 جنيه للشراء، و 6.629 للبيع.

سعر عملة الإمارات في البنك الأهلى المصرى

حقق سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصرى، أمام الجنيه المصري 6.626 جنيه للشراء، و 6.629 للبيع.

سعر عملة دولة الإمارات في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية ، مقابل الجنيه المصري، 6.60 جنيه للشراء، و 6.64 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

شهد سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامى، أمام الجنيه المصري 6.62 جنيه للشراء، و 6.64 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربى الدولى

قدر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف العربى الدولى، مقابل الجنيه المصرى، بــ 6.61 جنيه للشراء، و6.63 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربى الإفريقى

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربى الإفريقى ، مقابل الجنيه المصرى 6.53 جنيه للشراء، و 6.63 للبيع.

سعر عملة دولة الإمارات في بنك الاستثمار العربى

وصل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربى، أمام الجنيه المصرى إلى 6.47 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

سعر عملة الإمارات في ميد بنك

حقق سعر الدرهم الإماراتي في ميد بنك، مقابل الجنيه المصرى 6.52 جنيه للشراء، و 6.65 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى الكويتى

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلى الكويتى، مقابل الجنيه المصرى، 6.60 جنيه للشراء، و 6.64 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى القطرى

شهد سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى القطرى، أمام الجنيه المصري 6.59 جنيه للشراء، و 6.64 للبيع.

سعر عملة دولة الإمارات اليوم في البنك المصرى الخليجى

قدر سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصرى الخليجي مقابل الجنيه بــ 6.60 جنيه للشراء، و 6.64 للبيع.

سعر عملة الإمارات في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدرهم الإماراتي، في بنك كريدى أجريكول أمام الجنيه المصرى، 6.60 جنيه للشراء، و 6.63 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصرى إلى 6.57 جنيه للشراء، و 6.62 للبيع.