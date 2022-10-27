سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك بعد ارتفاع أسعار الفائدة

ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم بنحو 80 قرشا، بعد قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، في اجتماع استثنائي، وسجل متوسط السعر في عدد من البنوك 6.16 جنيه للشراء، 6.19 جنيه للبيع، وترصد “جريدة المال” في تقرير تفضيلي أسعار صرف العملات العربية والأجنبية في أعقاب قرار البنك المركزي.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم بالبنك الأهلي المصري

سعر الدرهم الإماراتي بالبنك الأهلي المصري، 6.16 جنيه للشراء، و6.19 للبيع، وفقًا للبنك.

سعر صرف الدرهم الإماراتي ببنك مصر

سعر الدرهم الاماراتي ببنك مصر، 6.16 جنيه للشراء، و6.19 للبيع، وفقًا للبنك.

سعر الدرهم الإماراتي بالبنك العربي الأفريقي الدولي

سعر الدرهم الاماراتي بالبنك العربي الأفريقي الدولي، 6.11 جنيه للشراء، و6.22 للبيع، بحسب ما عرضه البنك.

سعر العملة الإماراتية في بنك الإسكندرية

سعر الدرهم الاماراتي في بنك الإسكندرية، 6.18 جنيه للشراء، و6.21 للبيع، وفقًا لمؤشرات البنك.

سعر الدرهم الإماراتي

سعر صرف الدرهم الإماراتي ببنك كريدي أجريكول

سعر الدرهم الاماراتي اليوم ببنك كريدي أجريكول، 6.18 جنيه للشراء، و6.21 للبيع، وفقًا لموقع البنك.

سعر صرف الدرهم الإماراتي بالبنك المصري الخليجي

سعر الدرهم الاماراتي بالبنك المصري الخليجي، 6.18 جنيه للشراء، و6.22 للبيع، وفقًا لشاشات التداول اللحظية في البنك.

سعر الدرهم الإماراتي ببنك قناة السويس

سعر الدرهم الاماراتي ببنك قناة السويس، 6.00 جنيه للشراء، و6.05 للبيع، وفقًا لموقع البنك.

سعر صرف الدرهم الإماراتي ببنك الكويت الوطني

سعر الدرهم الاماراتي ببنك الكويت الوطني، 5.09 جنيه للشراء، و5.25 للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي بالمصرف المتحد

سعر الدرهم الاماراتي بالمصرف المتحد، 5.97 جنيه للشراء، و6.12 للبيع، بحسب موقع البنك.

سعر صرف العملة الإماراتية بالبنك الأهلي الكويتي

سعر الدرهم الاماراتي بالبنك الأهلي الكويتي، 6.18 جنيه للشراء، و6.22 للبيع، بحسب موقع البنك.

سعر الدرهم الاماراتي بالبنك الأهلي القطري

سعر الدرهم الاماراتي بالبنك الأهلي القطري، 6.17 جنيه للشراء، و6.22 للبيع، بحسب موقع البنك.

سعر الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الاماراتي بالمصرف العربي الدولي

سعر الدرهم الاماراتي اليوم بالمصرف العربي الدولي، 6.16 جنيه للشراء، و6.19 للبيع، بحسب موقع البنك.