سعر الدرهم الإماراتي اليوم بعد ارتفاع أسعار الفائدة

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سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

اليوم أمام العملة المصرية، متوسط صرف بلغ 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وذلك في البنك المركزي المصري، في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك في 30 مارس 2023، برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، وهذا التقرير ترصد فيه جريدة المال حركة تداول العملة الإماراتية في البنوك.

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر، 8.39 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر العملة الإماراتية في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدرهم الاماراتي في البنك الأهلي المصري، إلى 8.39 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية، 8.38 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان، 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سعر العملة الإماراتية في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى 8.41 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الإماراتية في البنك الأهلي القطري

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي القطري، 8.37 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي، إلى 8.38 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في ميد بنك

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في ميد بنك، 8.28 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سعر العملة الإماراتية في بنك المشرق

وصل سعر الدرهم الإماراتي في بنك المشرق، إلى 8.36 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر صرف الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد

سجل سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد، 8.22 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك أبوظبي التجاري

وصل سعر الدرهم الإماراتي في بنك أبوظبي التجاري، إلى 8.34 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع.

سعر صرف الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر

اليوم في المصرف العربي الدولي، 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.