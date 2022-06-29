شهدت أسعار الأخشاب استقرارًا اليوم عن معدلاتها السابقة خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 29 يونيو 2022، بمختلف أنواعها ومقاستها ومعايير جودتها.

وقال محمد شبراوى نائب رئيس غرفة صناعة الأخشاب سابقا باتحاد الصناعات، أن الأسعار شهدت استقرارا، وثباتا على مدار الأسبوع الحالى، مضيفا أن الأسعار مرتبطة بالأسعار العالمية، علما بأن مصر تستورد كامل احتياجاتها من الخارج تحديدا “روسيا ورومانيا “.

وأوضح نائب رئيس شعبة الأثاث باتحاد الصناعات سعر الخشب اليوم الأربعاء 29 يونيه 2022 :

سعر متر الخشب الأرو 28 ألف جنيه.

سعر متر الخشب الموسكي 5800 جنيه.

سعر متر الخشب السويدي 5200 جنيه.

سعر متر الخشب الروسي 4800 جنيه.

سعر متر الخشب البياض 4200 جنيه.

سعر متر الخشب الزان 8000 جنيه.

سعر متر الخشب الماهونجي المستورد 21 الف جنيه.

سعر متر الخشب البلوط 25 الف جنيه .

سعر متر الخشب العزيزي 12 الف جنيه.

سعر متر الخشب التيك 23 الف جنيه .

سعر لوح الخشب M.D.F الأسباني 340 جنيه .

سعر لوح الخشب الكونتر 600 جنيه مصري ويستخدم في صناعة الموبيليا.

وتوقع شبراوى استمرار زيادة سعر متر الخشب بسبب عدة عوامل تتضمن” ارتفاع أسعار الدولار بوجه عام ، والحرب الروسية الأوكرانية، وتباطؤ سلاسل الإمداد، وارتفاع اسعار الشحن البحري”.

ولفت إلى أن ارتفاع سعر الخشب يؤثر بالتأكيد على أسعار الأثاث، مشيرًا إلى أن أكثر أنواع الأخشاب التى عليها طلب فى السوق المحلية الخشب “السويدي، والزان” .

ويستخدم السويدي فى المعمار وصناعة الأثاث، والزان فى صناعة الأثاث فقط.