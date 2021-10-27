سعر الحديد والأسمنت اليوم 27-10-2021.. تغييرات مرتقبة مطلع نوفمبر

استقر سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 27-10-2021، عند مستوياته المرتفعة التي سجلت خلال شهر أكتوبر الجاري، وفقاً لما أكده أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية. سعر الحديد بلغ اليوم الأربعاء بين 15.5-16 ألف جنيه للطن للمستهلك.…

استقر سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 27-10-2021، عند مستوياته المرتفعة التي سجلت خلال شهر أكتوبر الجاري، وفقاً لما أكده أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر الحديد بلغ اليوم الأربعاء بين 15.5-16 ألف جنيه للطن للمستهلك.

ويؤكد رئيس الشعبة لمواد البناء، ان أية تغييرات جديدة قد تطرا ستكون اعتباراً من نوفمبر المقبل.

أما عن سعر الحديد تسليم أرض المصنع، فتراوح سعره بين 14الف و900 جنيه كأقل سعر، وهذا سجلته شركة السويس للصلب، فيما سجل أسعار الحديد بشركتي بشاي والمراكبي للصلب 15 ألف و350 جنيه للطن، وفقاً لما أكده الزيني.

وسجل سعر حديد الجارحي، الذي قاد الزيادة في أسعار الحديد مطلع الأسبوع الماضي، نحو 15 ألف و250 جنيه للطن.

فيما تساوي سعر حديد عز ، مع سعر شركة الجيوشي للصلب ليسجل سعر الطن تسليم أرض المصنع لكلا منهما 15 ألف جنيه للطن.

و الزيادة التي قررتها شركات الحديد في سعره تراوحت بين 750 وحتي1200 جنيه للطن خلال الأسبوع قبل الماضي

سعر الأسمنت للمستهلك

سعر الأسمنت البورتلاندي المستخدم في حديد التسليح في عمليات البناء استقر بين 1050 وحتي 1200 جنيه للطن للمستهلك، وفقا لما أكده أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالأتحاد العام للغرف التجارية.

ومن المعروف ، أن هناك رتبتين من الأسمنت البورتلاندي في مصر وهما 42.5 و52.5 وكلاهما يستخدموا مع حديد التسليح، ويطلق علي هذا الصنف من الأسمنت أيضا الأسمنت الأسود أو الرمادي ويختلف عن الأسمنت الابيض

سعر الأسمنت تسليم أرض المصنع

سعر الأسمنت اليوم الأربعاء تسليم أرض المصنع تراوح بين 830 وحتي 1050 جنيه للطن.

وكانت أسعار الأسمنت قد شهدت ارتفاعات عقب قرار جهاز حماية المنافسة بالموافقة علي طلب الإعفاء من الحظر الوارد بالمادة (6) من قانون حماية المنافسة المقدم من الشركات المنتجة للأسمنت بشأن الاتفاق المقترح فيما بينهم لتخفيض الطاقات الإنتاجية الخاصة بمنتج الأسمنت البورتلاندي الموجهة للبيع بالسوق المحلية في مصر بما يضمن الكفاءة الاقتصادية المحققة لهذا الاتفاق وتشغيل كافة المصانع العاملة في هذا القطاع ويقلل من مخاطر خروج بعضها من منظومة الإنتاج لمواجهة التداعيات التي لحقت بهذا القطاع نتيجة انتشار فيروس كورنا العالمي، ليصدر قرار حماية المنافسة منتصف يوليو وليطبق لمدة عام.

ويبلغ عدد منتجي الأسمنت في مصر قرابة 23 شركة، وفقاً للشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية