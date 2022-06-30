سعر الحديد اليوم 30-6-2022..و «حديد المصريين» تلحق بـ «عز» وتخفض الطن 500 جنيه



واصلت مصانع الحديد والصلب الإعلان عن تراجع أسعارها بعد إعلان شركة حديد المصريين للصلب انخفاض سعر الحديد اليوم في مصر بنحو 500 جنيه للطن للمستهلك، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من غد الجمعة 1-7-2022 .

وأرسل مصنع حديد المصريين إخطارا للتجار والوكلاء يبلغهم بخفض الطن ليسجل نحو 17570 جنيها تسليم أرض المصنع بدلا من 18070 جنيها للطن بعد هبوط أسعار الخامات عالميا ، وخاصة الخردة في بورصة المعادن.

حديد المصريين

ووفقا للتراجع الجديد في سعر الحديد اليوم فإن سعر طن حديد المصريين للمستهلك سيصل إلى نحو 17800 جنيه بعد إضافة قيمة النقل “النولون” ، وقد يرتفع سعر الطن في المحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100جنيه.



وقال عبدالخالق فرحات أحد تجار مواد البناء إن سعر الخردة تراجع عالميا، فيما هبطت أسعار المعادن في البورصات العالمية نتيجة تراجع الطلب وارتفاع سعر الفائدة في الولايات المتحدة وأغلب بلدان العالم ، مما ساهم في تراجع سعر الحديد عالميا.

وأشار إلى أن أسعار الحديد اليوم في مصر تختلف باختلاف الشركات المنتجة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع وفقا لاسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وقد يساهم انخفاض سعر الحديد في زيادة الطلب داخل السوق المحلية ، كما أن بعض المصانع تسعي إلى زيادة توريدها للمشروعات القومية لتصريف المخزون وزيادة حجم مبيعاتها لمواجهة الركود.

يذكر أن شركة حديد عز أعلنت عن خفض أسعارها بواقع 500 جنيه للطن ليسجل 17670 جنيها تسليم أرض مصنع فيما يسجل سعر حديد بشاي نحو 17550 جنيه للطن تسليم أرض المصنع ، ومن المقرر أن تعلن باقي الشىركات عن سعرها.