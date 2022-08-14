سعر الحديد اليوم الأحد 14-8-2022 وبشاي الأعلى بواقع 17900 جنيها للطن

حافظ سعر الحديد اليوم الأحد 14-8-2022 في مصر على مستوياتها الحالية للاسبوع على التوالي بعد ، وسط انتظار البعض لمزيد من الانخفاض على خلفية لتحريك الطلب علي الحديد وترقب لاجتماع البنك المركزي الاسبوع الجاري حول سعر الفائدة ومدي تأثيره على الأسواق المحلية.

وقد يشهد السوق ثبات أو ارتفاع خلال الأسبوع الجاري على خلفية قرارات المركزي وتحرك سعر الدولار امام الجنيه ما يرفع تكلفة الانتاج ، فيما يسجل متوسط أسعار الحديد اليوم ما بين 17300 إلى 17900 جنيها للطن تسليم أرض المصنع عقب الارتفاع الأخير ، وسط راوج في المبيعات بشكل طفيف.

سعر الحديد

وترصد المال في التقرير التالي سعر الحديد اليوم في مصر الاحد 14-8-2022 :-

سعر حديد عز اليوم

ولا يزال سعر حديد عز اليوم عند مستوياته السابقة ليسجل نحو 17670 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي وهي الاعلي انتاجا والاكبر في مصر.

سعر حديد السويس اليوم

ولم تشهد أسعار حديد السويس اليوم الاحد اي تغير خلال التعاملات الاسبوعية ليبلغ الطن نحو 17570 جنيها للطن تسليم ارض المصنع.

سعر حديد المصريين

كما تأثر مصنع حديد المصريين بثبات باقي المصانع لتسجل نحو 17570 جنيها للطن تسليم ارض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي

سعر حديد الجارحي اليوم

كما سجل مصنع حديد الجارحي اقل سعر لحديد التسليح في مصر ، وبلغ سعر حديد الجارحي نحو 17550 جنيها للطن تسليم ارض المصنع وهو اقل سعر في مصر.

سعر حديد بشاي للصلب

وسجل سعر الحديد اليوم الاعلي في مصر استقرار لدي حديد بشاي للصلب ليبلغ 17900 جنيها للطن تسليم ارض النصنع

سعر حديد المراكبي للصلب

وشهد حديد المراكبي للصلب ثبات ملحوظ في التعاملات اليومية ليبلغ نحو 17550 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك

سعر حديد الجيوشي للصلب

كما استقر ايضا مثل باقي المصانع سعر حديد الجيوشي للصلب ليسجل نحو 17500 جنيها للطن تسليم ارض مصنع والتى تعد الأقل سعرا في مصر من بين المصانع في ظل انخفاض المعروض من حديد التسليح