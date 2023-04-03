سعر الجنيه الذهب اليوم يهبط بقوة ليخسر 720 جنيها مع طرح شهادات الادخار

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم بواقع 720 جنيها للجنيه ليواصل خسائره القوية مدعومة بموجة بيع على خلفيه طرح البنوك المحلية لشهادات الادخار بفائدة تتراوح ما بين 19-22% ما ساهم في زيادة المعروض.

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 3-4-2023

وكشفت الشعبة العامة للذهب بأتحاد الغرف التجارية ، أن أسعار الذهب اليوم في مصر فقدت نحو 90 جنيهاً للجرام الواحد ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا نحو 2130 جنيهاً للجرام فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 17040 جنيهاً للجنيه بدلاً من 17760 جنيهاً نهاية تعاملات أمس.

وأضافت الشعبة ان طرح الشهادات يؤثر على جاذبية المعدن الأصفر في الأسواق المحلية ، فيما يرجع هبوط أسواق الذهب في ظل تراجع التوترات منذ قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يوم الخميس الماضي، وعدم تحرك سعر صرف الجنيه كما توقع العديدين في الأسواق.

كما ساعم أستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند المستوى 30.95 جنيه لكل دولار دون تغير منذ شهر تقريباً، الأمر الذي قلل من زخم ارتفاع الذهب بعض الشيء بعد التوقعات بانخفاض جديد في مستويات الجنيه.

وأعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر امس عن طرح شهادتي ادخار جديدتين بعد قرار رفع الفائدة من قبل المركزي المصري، حيث وصل العائد على الشهادة الأولى بنسبة 19% بعائد ثابت تصرف شهرياً والعائد على الشهادة الثانية متناقص بنسبة 22% والشهادتين بأجل 3 سنوات.

وصلت أسعار الفائدة بعد قرار المركزي الأخير على الودائع لليلة الواحدة إلى 18.25% وارتفعت الفائدة على الإقراض بنسبة 19.25% بينما وصل سعر الفائدة الرئيسية عند 18.75%. لتسجل اعلى مستوى منذ يوليو 2017.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1826 جنيهاً للجرام بدون مصنعية ، فيما بلغ سجر جرام الذهب عيار 24 نحو 2434 جنيهاً للجرام.