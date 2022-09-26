سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 26-9-2022 يتخطى 9000 جنيه

واصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 26-9-2022 استقراره على مدار تعاملاته المسائية بسوق الصاغة المحلية عند مستوياته المرتفعه، والتي بلغت حوالي 9040 جنيها للجنيه الواحد، مع استمرار الطلب المتزايد على اقتنائه نظرًا لعدم وجود مصنعية على الجنيه مقارنة بالجرامات من كل عيار.

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية لـ“المال”، إن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر والذي يبلغ وزنه حوالي 8 جرامات من نوع عيار 21 ويبلغ تكلفة الجرام الواحد من عيار 21 حوالي 1130 جنيها للجرام وعند حساب الـ 8 جرامات في ثمن العيار نجد أن تكلفته حوالي 9040 جنيها، ويضاف إليه رسوم تقارب الـ 100 جنيه على الجنيه الواحد.

سعر الذهب

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 26-9-2022.

سعر جرام الذهب عيار 24 (1293 جنيها)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم ، وهو الأعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1293 جنيها للجرام الواحد.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1130 جنيها)

وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 خلال التعاملات نحو 1130 جنيها للجرام ؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (970 جنيهًا)

ولم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة محليا ليسجل 970 فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9040 جنيها)

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 16 جنيها ليبلغ نحو 9040 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وشهد سعر أوقية الذهب عيار 24 ثبات ملحوظ عند 40083 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

ولم يتغير سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1644 دولار.

ويستفيد سعر الذهب محليا من صعوده عالميا بالاضافة الى سعر الدولار امام الجنية في البنوك المحليه والعرض والطلب محليا.