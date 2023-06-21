سعر الجنيه الاسترليني يتراجع قليلا قبل بيانات التضخم في المملكة ‏المتحدة

هبط سعر الجنيه الاسترليني بالسوق الأوروبية خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مبتعداً عن أعلى مستوى فى 14 شهراً، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح.

لكن التراجع الحالي فى مستويات الجنيه الإسترليني يظل محدوداً، قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى المملكة المتحدة خلال مايو الماضي، والتي توضح مدي الضغوط على صانعي السياسة النقدية ببنك إنجلترا قبل اجتماع غداً الخميس.

وتراجع الجنيه مقابل الدولار قرابة 0.1% إلى 1.2754دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.2764 دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.2768 دولار.

أنهي الجنيه الإسترليني تعاملات الأمس منخفضاً بنسبة 0.2% مقابل الدولار الأمريكي، فى ثاني خسارة يومية على التوالي، بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى 14 شهراً عند 1.2848 دولاراً.