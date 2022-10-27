سعر الجنيه الاسترليني اليوم بعد ارتفاع سعر الفائدة

شهد سعر الجنيه الاسترليني اليوم قفزة بنحو 4 جنيهات في أعقاب قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برفع أسعار الفائدة، وحقق متوسط سعره 26.17 جنيه للشراء، و26.49 جنيه للبيع، وفقًا لما رصدته “جريدة المال” في أكثر من بنك، وتقدم الجريدة استعراضًا تفصيليًا لأسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك، بعد القفزة التي حققتها العملات.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري، 26.17 جنيه للشراء، و26.49 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر

سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر، 26.17 جنيه للشراء، و26.49 جنيه للبيع.

سعر العملة الإنجليزية في البنك التجاري الدولي

سعر الجنيه الاسترليني في البنك التجاري الدولي، 26.25 جنيه للشراء، و26.57 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك الإسكندرية، 26.23 جنيه للشراء، و26.58 جنيه للبيع.

سعر العملة الإنجليزية في البنك العربي الافريقي الدولي

سعر الجنيه الإسترليني في البنك العربي الافريقي الدولي، 26.27 جنيه للشراء، و26.60 جنيه للبيع.

سعر العملة الإنجليزية في البنك المصري الخليجي

سعر الجنيه الاسترليني في البنك المصري الخليجي، 26.28 جنيه للشراء، و26.61 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس

سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس، 26.17 جنيه للشراء، و26.49 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الاسترليني في بنك الكويت الوطني

سعر الجنيه الاسترليني في بنك الكويت الوطني، 22.80 جنيه للشراء، و22.99 جنيه للبيع.

سعر صرف الجنيه الاسترليني في المصرف المتحد

سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد، 25.95 جنيه للشراء، و26.20 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي الكويتي

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي الكويتي، 26.28 جنيه للشراء، و26.22 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي القطري

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي القطري، 26.27 جنيه للشراء، و26.60 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الاسترليني في المصرف العربي الدولي

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في المصرف العربي الدولي 26.17 جنيه للشراء، و26.47 جنيه للبيع، بحسب موقع البنك.