سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في البنوك

أظهرت التعاملات الصباحية على سعر الجنيه الاسترليني اليوم ارتفاعه في منتصف التعاملات البنكية اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر، بعد ارتفاعه الخميس الماضي على خلفية قرار بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وترك العملة المحلية للعرض والطلب، وتستعرض بوابة “المال نيوز” في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف الجنيه الاسترليني في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري

ارتفع سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه في أكبر البنوك الحكومية في السوق، البنك الأهلي المصري إلى 27.40 جنيه للشراء، 27.70 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك التنمية والصناعية

وفي بداية التعاملات الصباحية .. جاء سعر الجنيه الاسترليني اليوم بنك التنمية الصناعية أمام نظيره الجنيه: 27.63 جنيه للشراء، 27.95 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك كريدي أجريكول

ووصلت مستويات سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول 27.63 جنيه للشراء، 27.92 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك البركة

وارتفع سعر العملة الإنجليزية في بنك البركة مقابل الجنيه المصري إلى 27.68 جنيه للشراء،27.92 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك الاستثمار العربي

كما وصلت مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الاستثمار العربي إلى 27.63 جنيه للشراء، 27.95 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني الأمريكية في بنك البركة

وصعدت مستويات العملة الإنجليزية بالبنك العربي الإفريقي مقابل الجنيه المصري 27.68 جنيه للشراء، 27.87 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية

ووصلت مستويات سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية إلى 27.49 جنيه للشراء، و27.79 جنيها للبيع.