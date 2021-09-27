سعر الجنيه الاسترليني اليوم الإثنين 27-9-2021 في مصر

تقدم منصة “المال” الإلكترونية سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 27 -9-2021، في بداية التعاملات مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، فيما جاء متوسط سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه عند 21.419 للشراء، و21.561 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر

في بداية التعاملات جاءت مستويات سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، عند 21.36 جنيه للشراء، و21.56 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية، سعر صرف الجنيه الإسترليني بالبنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، مقابل الجنيه المصري عند 21.36 جنيه للشراء، و21.56 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في شركات الصرافة

أظهرت مستويات سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه داخل فروع شركة مصر للصرافة عند 21.36 جنيه للشراء، و21.56 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية

ومن ناحية أخرى جاءت مستويات سعر صرف الجنيه الإسترليني خلال التعاملات أمام الجنيه المصري عند 21.35 جنيه للشراء، و21.57 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سسعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس

من جانب آخر سجلت أسعار صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري مستوى 18.30 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع، فى بنك قناة السويس.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك CIB

نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه داخل البنك التجاري الدولي عند مستوى21.39 جنيه للشراء، و21.64 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم.