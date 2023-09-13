سعر الجنيه الإسترليني يواصل التعافي بعد بيانات الأجور القوية ‏

ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى 3 أشهر مقابل الدولار الأمريكي، بعد بيانات الأجور القوية فى المملكة المتحدة.

عززت تلك البيانات بقوة قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة البريطانية بنحو 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل،وهو ما يعني اختفاء الفجوة الحالية فى أسعار الفائدة بين بريطانيا والولايات المتحدة.

وارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.2530دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.2509دولار،وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.2498دولار.

حقق الجنيه أمس الاثنين ارتفاعًا بنسبة 0.4% مقابل الدولار، فى أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1.2445 دولارًا.

وفقد الجنيه الإسترليني نسبة 1.3% الأسبوع الماضي مقابل الدولار الأمريكي، فى أول خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة،بسبب تعليقات أقل عدوانية من محافظ بنك إنجلترا “أندرو بيلي”.

قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي أمام البرلمان البريطاني :إن بنك إنجلترا “أقرب بكثير” من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة، لا أقول إننا فى القمة لأن لدينا اجتماعًا قادمًا، لكنني أعتقد أننا أقرب بكثير إليها فيما يتعلق بأسعار الفائدة على أساس الأدلة الحالية.