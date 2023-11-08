سعر الجنيه الإسترليني يواصل التراجع قبل كلمة أندرو بيلي

تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، قبل كلمة لمحافظ بنك إنجلترا “أندرو بيلي” والتي قد تتضمن أدلة جديدة حول مستقبل أسعار الفائدة فى المملكة المتحدة.

وتواصل العملة الأمريكية مكاسبها بعد تعليقات أكثر تشددًا من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي أنعشت احتمالات رفع أسعار الفائدة الفيدرالية بنحو 25 نقطة أساس الشهر المقبل.

وتراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.2265دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.2299 دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.2302دولار.

أنهي الجنيه تعاملات الثلاثاء منخفضاً بنسبة 0.4% مقابل الدولار، فى ثاني خسارة يومية على التوالي، بسبب تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.