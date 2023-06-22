سعر الجنيه الإسترليني يهبط الخميس قبل قرارات بنك إنجلترا ‏

هبط سعر الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية اليوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف خسائره مقابل الدولار الأمريكي، ليبتعد مرة أخرى عن أعلى مستوى فى 14 شهراً، وذلك قبل قرارات بنك إنجلترا فى ختام اجتماع السياسة النقدية الدوري، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

من المتوقع الإعلان عن زيادة جديدة فى أسعار الفائدة البريطانية بنحو 25 نقطة أساس إلى 4.75% كأعلى مستوى منذ عام 2008، مع الإفصاح عن عملية التصويت على هذا القرار، والذي من المتوقع أن يأتي بموافقة 7 أعضاء ضد رفض عضوين إجراء أي زيادات جديدة.

التراجع الحالي فى سعر صرف الجنيه الإسترليني قد يكون مؤقتاً، إذا جاءت تعليقات بنك إنجلترا أكثر عدوانية، بما يعزز التكهنات حول الاستمرار فى رفع أسعار الفائدة البريطانية لأطول فترة ممكنة هذا العام، ويرفع تسعير احتمالات زيادة جديدة بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع غسطس.

وتراجع الجنيه مقابل الدولار قرابة 0.15% إلى 1.2752دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.2768دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.2774دولار.

أنهي الجنيه الإسترليني تعاملات الأمس مرتفعاً بأقل من 0.1% مقابل الدولار الأمريكي، ليستأنف مكاسبه التي توقفت على مدار يومين ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى 14 شهراً عند 1.2848 دولاراً.

بخلاف الاستفادة من هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، انتعش الجنيه الإسترليني بعد بيانات قوية عن مستويات التضخم فى المملكة المتحدة.