سعر الجنيه الإسترليني يهبط الجمعة بعد استقالة تراس

هبط سعر الجنيه الإسترليني، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع استيعاب المستثمرين نبأ استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس في أعقاب ستة أسابيع فقط من شغلها منصبها، بينما حوَّم الين الياباني قرب أدنى مستوى في 32 عامًا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني 0.21% إلى 1.1215 دولار في المعاملات الآسيوية المبكرة، بعد صعود لفترة موجزة إلى 1.1338 دولار بالجلسة السابقة في أعقاب الإعلان عن استقالة تراس.

وانخفض سعر اليورو 0.15% إلى 0.97725 دولار بعد أن اقتفى أثر الإسترليني وارتفع في المساء إلى 0.98455 دولار.

في الوقت نفسه سجل الين الياباني، في أحدث تداول له، 150.20 مقابل الدولار بعد بلوغ أدنى مستوى في 32 عامًا عند 150.29 مساء. وتراجع الين بنحو 1%، هذا الأسبوع، ليتجه صوب تكبد خسارة للأسبوع العاشر على التوالي.

وصعد مؤشر الدولار مقابل سلة عملات؛ على خلفية زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية، وارتفع المؤشر 0.03% إلى 112.97.

وانخفض الدولار الأسترالي الحسّاس للمخاطر 0.18% إلى 0.6272 دولار، لكنه يتجه صوب تسجيل أول زيادة أسبوعية بعد خسائر على مدى خمسة أسابيع متتالية.

ونزل الدولار النيوزيلندي 0.22% إلى 0.56625 دولار، لكنه بالمِثل يمضي على درب تسجيل أول مكاسب أسبوعية بعد تسعة أسابيع متتالية من الخسائر.