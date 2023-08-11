سعر الجنيه الإسترليني يصعد الجمعة بعد بيانات اقتصادية قوية فى المملكة ‏المتحدة

ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية خلال تعاملات اليوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليبدأ فى التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار الأمريكي، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة، بعد بيانات اقتصادية قوية فى المملكة المتحدة البريطانية.

عززت تلك البيانات من احتمالات استمرار بنك إنجلترا فى رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من هذا العام، ورفعت تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة البريطانية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر المقبل.

وارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.4% إلى 1.2723دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.2675دولار، وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.2666دولار الأدنى فى أسبوع.

فقد الجنيه الإسترليني بالأمس نسبة 0.35% مقابل الدولار الأمريكي، فى ثالث خسارة يومية عل التوالي، وسط ارتفاع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية كأفضل استثمار بديل.