سعر الجنيه الإسترليني يسجل 27.02 جنيه للبيع بعد رفع أسعار الفائدة

شهد سعر الجنيه الإسترليني ارتفاعا مقابل الجنيه، ليسجل أعلى سعر في بنوك البركة، مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك قناة السويس، إذ ارتفع إلى 26.68 جنيه للشراء، و27.02 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 26.62 جنيه للشراء، و26.96 جنيه للبيع في 3 بنوك وهي كريدي أجريكول، والبنك الأهلي المتحد، بالإضافة إلى بنك HSBC، وسجل سعر الجنيه الإسترليني 26.57 جنيه للشراء، و26.70 جنيه للبيع في 6 بنوك وهي بنك بلوم، الكويت الوطني، الاستثمار العربي، العقاري المصري العربي، بنك التنمية الصناعية، أبو ظبي التجاري.

ووصل سعر الجنيه الإسترليني لـ 26.51 جنيه للشراء، و26.84 جنيه للبيع في 3 بنوك وهي المشرق، والإمارات دبي الوطني وبنك قطر الوطني.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 26.45 جنيه للشراء، و26.78 جنيه للبيع في بنك مصر، أما عن البنك الأهلى المصري فوصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 26.39 جنيه للشراء، و26.73 جنيه للبيع.