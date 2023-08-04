سعر الجنيه الإسترليني يرتفع بعد قرار بنك إنجلترا وتصريحات «بيلي»

ارتفع سعر الجنيه الاسترليني مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات يوم الخميس عقب صدور قرار بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية، حسبما أورد موقع إنفيستينج دوت كوم.

ورفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس 25 نقطة أساس كما كان متوقعًا، ليواصل البنك مسيرته في رفعها للاجتماع الرابع عشر على التوالي.

وصوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 6 أعضاء على رفع الفائدة 0.25% إلى 5.25%، وهو المستوى الأعلى منذ فبراير 2008، لتبطئ وتيرة الرفع التي بلغت 0.5% في مايو، وذلك بعد تباطؤ التضخم بأكثر من المتوقع في يونيو إلى 7.9%.

وعلق “أندرو بيلي” محافظ بنك إنجلترا الخميس، بأن المصرف المركزي لا يزال حذراً في قراراته بشأن سعر الفائدة، تجنباً لأي مفاجآت قد تظهرها مؤشرات التضخم خلال الفترة المقبلة.

قال “بيلي” في تصريحات لشبكة “سي إن بي سي”، إن قرار اليوم برفع الفائدة بنسبة 0.25% إلى 5.25% استند إلى بيانات التضخم الاخيرة، التي أظهرت تراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 7.9% في يونيو مقارنة بـ 8.7% في مايو.

وأشار تقرير السياسة النقدية الصادر بعد اجتماع اليوم، إلى توقع المركزي البريطاني تراجع التضخم عند 4.9% بنهاية العام الجاري، وأن ينخفض إلى 2.5% في أواخر عام 2024، بينما يصل إلى نسبة 2% المستهدفة بحلول عام 2025.

وأكد “بيلي” في تصريحاته على التزام صناع السياسة النقدية بالبيانات والأدلة المنهجية في بناء قراراتهم المستقبلية بشأن الفائدة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 23:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.2712.