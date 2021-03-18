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سعر الجنيه الإسترليني يتراجع الخميس قبيل قرارات السياسة النقدية للمركزي البريطاني

هبط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار قرابة 0.2% إلى 1.3934$ ، وجرى تداول سعر الجنيه في فتتاح تعاملات اليوم عند 1.3956 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.4001$.
محمد عبد السند 2:37 م, الخميس, 18 مارس 21 2:37 م, الخميس, 18 مارس 21

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تراجع سعر الجنيه الإسترليني في السوق الأوروبية في تعاملات اليوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف خسائره مقابل الدولار الأمريكي والتي توقفت مؤقتا بالأمس.

وجاء ذلك مع تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بعد ارتفاع عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة لأعلى مستوى فى 14 شهرا ، بالرغم من تطمينات مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ويأتي هذا قبيل صدور قرارات المركزي البريطاني فى ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية، وفقا لما نشرته شبكة “فوكس نيوز”.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار قرابة 0.2% إلى 1.3934$ ، وجرى تداول سعر الجنيه في فتتاح تعاملات اليوم عند 1.3956 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.4001$.

وحقق سعر الجنيه الإسترليني أمس الأربعاء ارتفاعا بنسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع عند 1.3808$.

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الدولار يرتفع

وارتفع مؤشر الدولار في تعاملات اليوم الخميس بحوالي 0.3% ، ليرتد بقوة من أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من التعاملات عند 91.30 نقطة ، عاكسا انتعاشا واسعا فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

ويأتي هذا الانتعاش مع تجدد عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة ، بالرغم من تطمينات مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” الصادرة بالأمس ،بأنه ليس فى عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة خلال عام 2023 بأكمله.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بأكثر من 5% ، ليواصل صعوده لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 14 شهرا عند معدل 1.744%.

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وبحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش يصدر المركزي البريطاني قرارات السياسة النقدية وتصويت أعضاء البنك على تلك السياسة ، وتشير معظم التوقعات إلى قيام البنك بتثبت أسعار الفائدة عند نطاق 0.10% ، وكذلك الإبقاء على برنامج شراء الأصول دون أي تغيير بقيمة 895 مليار جنيه إسترليني شهريا.

الاحتياطي الفيدرالي يبقي على سعر الفائدة

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على معدل الفائدة مستقرًا ما بين 0.25 و0.00%.

وتتوجه الأنظار في الوقت الحالي لحديث رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بانتظار إشارات جديدة حول برامج شراء السندات.

وسجل عائد سندات الخزانة الأمريكية أجل 10 سنوات مستوى 1.68%، وهو أعلى مستوى في 13 شهر. وهذا ما دفع مؤشر الدولار الأمريكي للارتفاع، ولكنه ما زال عاجز عن استعادة مستوى 92.

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وتراجع سعر الذهب بسبب قوة السندات ومؤشر الدولار الأمريكي.

ورفع البنك المركزي الأمريكي توقعاته للاقتصاد الأمريكي بقوة، ولكنه أقر بأن معدل الفائدة سيظل منخفضًا قرب الصفر حتى عام 2023.

وأبقى الفيدرالي على برنامج شراء السندات شهريًا بـ 120 مليار دولار. ولكن تغيرت رؤية أعضاء البنك المركزي لمستقبل الاقتصاد.

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بقلم محمد عبد السند

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