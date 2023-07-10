سعر الجنيه الإسترليني يتخلى عن ذروة 15 شهراً قبل تعليقات «أندرو ‏بيلي»

هبط سعر الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية خلال تعاملات اليوم الإثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليتخلى عن أعلى مستوى فى 15 شهراً مقابل الدولار الأمريكي، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة، بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح.

ويترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم، خطاب محافظ بنك إنجلترا “أندرو بيلي” الذي من المتوقع أن يتضمن إشارات قوية حول مستقبل مسار التشديد النقدي فى المملكة المتحدة والزيادات الإضافية فى أسعار الفائدة البريطانية.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.3% إلى 1.2798 دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.2839 دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.2842 دولار.

وأنهى الجنيه الإسترليني تعاملات الجمعة مرتفعاً بنسبة 0.8% مقابل الدولار الأمريكي، فى ثاني مكسب يومي على التوالي، وبأكبر مكسب يومي 15 يونيو الماضي، و سجل أعلى مستوى فى 15 شهراً عند 1.2850 دولار، بعد بيانات وظائف ضعيفة فى الولايات المتحدة.

وحقق الجنيه ارتفاعاً بنسبة 1.1% الأسبوع الماضي مقابل الدولار، فى أول مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة، مستفيداً من ضعف أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.