سعر الجنيه الإسترليني قرب ذروة 3 أسابيع مقابل الدولار الأمريكي

سجل سعر الجنيه الإسترليني صعودًا بالسوق الأوروبية خلال تعاملات اليوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليحافظ على مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، على وشك ملامسة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل بالأمس، فى ظل نشاط التوقعات حول قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة البريطانية مرة أخري قبل نهاية هذا العام، حسبما ذكر موقع إنفيستنج دوت كوم..

وتواصل العملة الأمريكية خسائرها عقب محضر الاحتياطي الفيدرالي، والذي قلص من احتمالات وجود زيادة أخرى فى سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية قبل نهاية هذا العام، فى انتظار صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر سبتمبر فى وقت لاحق اليوم.

وارتفع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى 1.2332دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.2311 دولار، وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.2300دولار.

وحقق الجنيه أمس الأربعاء ارتفاعًا بنسبة 0.2% مقابل الدولار، فى ثاني مكسب يومي على التوالي، وسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1.2338 دولار.