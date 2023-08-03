سعر الجنيه الإسترليني قرب أدنى مستوى فى 4 أسابيع قبل قرارات بنك ‏إنجلترا

تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، على وشك ملامسة أدنى مستوى فى 4أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأربعاء، يأتي هذا التراجع قبل صدور قرارات السياسة النقدية فى ختام الاجتماع الدوري لبنك إنجلترا.

حيث من المتوقع أن يقلص البنك مرة أخرى وتيرة الرفع من 50 نقطة أساس إلى 25 نقطة أساس، فى أحدث مؤشر على الاقتراب من ذروة أسعار الفائدة وإنهاء مسار التشديد النقدي الحالي فى المملكة المتحدة.

انخفض الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى 1.2692دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.2711دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.2728دولار.

فقد الجنيه الإسترليني بالأمس نسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي، فى ثالث خسارة يومية على التوالي، وسجل أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1.2680 دولارًا، بسبب بيانات قوية عن وظائف القطاع الخاص فى الولايات المتحدة.