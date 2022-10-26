سعر الجنيه الإسترليني عند ذروة 6 أسابيع

صعد سعر الجنيه الإسترليني، مسجلا أعلى مستوى له في ستة أسابيع، بدعم من تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، في الوقت الذي يتأهب فيه ريشي سونالك لتولي منصب رئيس الوزراء البريطاني، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ويجيء ارتفاع الجنيه الإسترليني في الوقت الذي لا يزال فيه الدولار عند أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع، بعد أن قاجت بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة إلى تخفيف التوقعات بخصوص وتيرة رفع أسعار الفائدة.

ويزداد احتمال تقلب العملات الأجنبية هذا الأسبوع مع توقع أن ترفع البنوك المركزية في منطقة اليورو وكندا أسعار الفائدة 75 نقطة أساس، بينما يستعد بنك اليابان للإبقاء على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية لدعم اقتصادها الهش.

وصار سوناك، ثالث رئيس وزراء لبريطانيا خلال شهرين، أمس الثلاثاء مكلفا بمعالجة أزمة اقتصادية متصاعدة وحزب سياسي تسوده خلافات.

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له منذ 15 سبتمبر، وفي أحدث تداول صعد 1.66 بالمئة عند 1.147 دولار، لكن خبراء العملات الاستراتيجيين يتوقعون أن يكون صعود الجنيه الإسترليني قصير الأجل.

ونزل الدولار الأمريكي وسط مؤشرات على أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة يؤدي إلى تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم. وجاء الانخفاض بعد أن أظهرت البيانات أن أسعار المنازل الأمريكية تراجعت في أغسطس بعد أن أدى ارتفاع معدلات الرهن العقاري إلى استنفاد الطلب.

وقال إدوارد مويا؛ كبير محللي السوق لدى أواندا “البيانات الاقتصادية الأمريكية تتراجع، وهذا يساعد في انخفاض عوائد سندات الخزانة”.

ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي في اجتماعه في الأول والثاني من نوفمبر.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى رئيسية، 0.822 % إلى 110.94 الساعة 19:10 بتوقيت جرينتش.

وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى خلال 20 يوما قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

وزادت العملة الموحدة في أحدث تداول 0.87 % إلى 0.99595.

وتراجع اليوان في البر الرئيسي إلى أدنى مستوى في 15 عاما أمس الثلاثاء، فيما انخفض في الخارج إلى مستوى قياسي عند 7.375 للدولار.