سعر الجنيه الإسترليني عند أدنى مستوى فى 5 أشهر قبل قرارات بنك ‏إنجلترا

تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أدنى مستوى فى خمسة أشهر، وذلك قبل قرارات السياسة النقدية لبنك إنجلترا، والذي قد يعلن عن بلوغ ذروة أسعار الفائدة فى المملكة المتحدة، وفق ما ذكره موقع إنفيستينج دوت كوم.

وتواصل العملة الأمريكية مكاسبها القوية فى سوق صرف العملات الأجنبية، عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي أعلن عن توقف متشدد، بعد الإشارة إلى وجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام.

انخفض الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.2305دولار الأدنى منذ أبريل الماضي، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.2344دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.2347 دولار.

فقد الجنيه أمس الأربعاء نسبة 0.4% مقابل الدولار، مع تصدر العملة قائمة العملات الكبرى الخاسرة، بسبب بيانات أظهرت تباطؤ التضخم فى المملكة المتحدة فى أغسطس لأدنى مستوى فى عام ونصف.

عززت تلك البيانات التكهنات حول أن الزيادة المقررة فى أسعار الفائدة لبنك إنجلترا اليوم الخميس سوف تكون الأخيرة فى حملة التشديد النقدي الحالية في ظل الركود الاقتصادي الأسرع من المتوقع فى المملكة المتحدة.