سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 19-11-2021 في مصر

حافظ سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 في ختام التعاملات على نفس أسعار الخميس، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليأتي متوسط سعر الجنيه الاسترليني في مصر عند مستويات 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنوك

جاء سعر صرف العملة الانجليزية بين مستويات 20.97 جنيه، و21.14 جنيه للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 21.26 جنيه، و21.30 جنيه، بالسوق المصرية.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري

أظهر التقرير المسائي للمال وصول سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه على شاشاات التداول اللحظية بالبنك الأهلي المصري إلى 20.97جنيه للشراء، 21.26جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك مصر

في ختام التعاملات وصل سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الجنيه داخل بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، مستويات 20.97جنيه للشراء، 21.26جنيه للبيع.

الاسترليني يهوي إلى أدنى مستوى في أكثر من 35 عاما

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصرف أبوظبي الإٍسلامي

كم أظهر التقرير المسائي للمال وصول سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الجنيه بنهاية التعاملات بمصرف أبو ظبي الإسلامي إلى مستوى 21.12 جنيه للشراء، و21.28 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك العربى الأفريقي الدولي

بحسب التحديث الاخير للعملة الانجليزية وصل سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند 21.09جنيه للشراء، 21.31جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

وعلى نفس مستويات أمس جاء أظهر التقرير المسائي للمال وصول الجنيه الاسترليني أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك قطر الوطني الأهلي عند 21.12جنيه للشراء، 21.22جنيه للبيع