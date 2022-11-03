سعر الجنيه الإسترليني أمام الدولار اليوم الخميس بعد رفع الفائدة في بريطانيا

سقط سعر الجنيه الإسترليني أمام الدولار اليوم الخميسن، مسجلا 1.1250 دولار، متراجعا بحوالي 1.20% بعد قيام بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة، حسبما ذكر موقع ” إنفيستينج دوت كوم”.

يأتي تراجع سعر الجنيه الإسترليني، بجانب باقي العملات، إلى قوة الدولار المتنامية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي أمس.

ورفع بنك إنجلترا سعر الفائدة في المملكة المتحدة، بواقع 0.75%، لتصل إلى 3.00%، من 2.25%، وهي النسبة الأعلى منذ العام 1989، وهو ما جاء متماشيا مع توقعات الخبراء.

ويأتي قرار بنك إنجلترا المركزي بعد يوم واحد فقط من رفع الفائدة الأمريكية، ما يشير إلى أن البنك يسير على خطى الاحتياطي الفيدرالي –البنك المركزي الأمريكي- في تفضيله للركود عن التضخم.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء برفع قدره 0.75% للفائدة، بالتزامن أيضًا مع المعاناة التي يشهدها الجنيه الاسترليني في ظل قوة الدولار المتنامية.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، منها اليورو والإسترليني والين، إلى 112.932، بزيادة قدرها 1.5%.