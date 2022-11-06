سعر البصل اليوم فى سوق العبور

ارتفعت أسعار البصل في سوق العبور إلى ما بين 2.5 جنيه و 3.25 جنيه وللمستهلك 5 إلى 6 جنيهات بزيادة الضعف طبقا لنقيب الفلاحين حسين أبو صدام، مشيرا إلى أن أبرز أسباب الارتفاع هى زيادة طلبيات التصدير بكميات كبيرة وأيضا وجود البصل حاليا في حوزة كبار المزارعين والتجار فقط.

وأكد نقيب الفلاحين أن موسم زراعة البصل ” الفتيل ” تزرع حاليا ، وسيتم حصادها بعد 3 شهور، وكذلك البصل الجاف الذي يستعد لزراعته خلال منتصف الشهر الجاري وحصاده بعد 6 شهور .

وأوضح أن أسعار البصل شهدت العام الماضي انهيارا كبيرا في الأسواق وكان سعر الطن بـ 700 جنيه ولكن الآن ارتفع إلي 3000 جنيه.

وتأرجحت أسعار الطماطم للمستهلك بين 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه ، والباذنجان الرومي 6 إلى 8 جنيهات، والفلفل الرومي 11 جنيها، والباذنجان العروس والأبيض والملون 6 جنيهات إلى 10 جنيهات ، والخيار 6 جنيهات إلى 10 جنيهات بسوق القطاعي.

ونوه التجار إلي أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 100 إلي 120 جنيها، والفلفل الحامي 4 جنيهات،والليمون 6 جنيهات ، والكوسة 4 جنيهات ، والخيار 5 جنيهات ، والباذنجان 5 جنيهات ، والقلقاس 4 جنيهات.

وقال التجار إن سعر الكابوتشا 4 إلى 10 جنيهات للواحدة للمستهلك، والبروكلي 18 جنيها للكيلو ، والقرنبيط 15 جنيها للواحدة والكرنب الأحمر ، والأبيض 10 جنيهات للواحدة ، والسبانخ 12 جنيها للكيلو ، والكرنب 20 جنيها للواحدة .

وذكر التجار أن سعر البطاطا 5 جنيهات، والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا إلى جنيه ، الفاصوليا 14 جنيها ،والفلفل الألوان 20 جنيها ، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات، والباذنجان الملون 10 جنيهات ، والباذنجان العروس 10 جنيهات ، والباذنجان الرومي 8 جنيهات، والخيار من 8 إلى 10 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر البصل الأحمر 5 جنيهات ، والبصل الأصفر 5 جنيهات ، الفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها ، والقثاء 5 جنيهات ، والفلفل الرومي 11 جنيها ، والكوسة 10 جنيهات ، البطاطس 10 إلى 11 جنيها ، والقلقاس 8 جنيهات ، ورق العنب 60 جنيها.