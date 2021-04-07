سعر البترول يصعد وسط توقعات بانتعاش الاقتصاد العالمى

ارتفع سعر البترول فى العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو ما يعادل 0.3 % إلى 62.90 دولار للبرميل

شهد سعر البترول ارتفاعا فى أسواق النفط العالمية اليوم الأربعاء بفعل آمال تحقيق نمو اقتصادي عالمي أقوى في ظل زيادة في التطعيمات وتقرير يفيد أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم، تراجعت ، لكن التفاؤل حيال المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي للأخيرة وزيادة منتظرة في الإمدادات من منتجين كبار كبحت المكاسب، بحسب وكالة رويترز.

وسجل مؤشرا سعر البترول الخامان القياسيان برنت والوسيط الأمريكى تقدما اليوم الأربعاء.

ارتفاع سعر البترول فى العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو ما يعادل 0.3 %

ارتفع سعر البترول فى العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو ما يعادل 0.3 % إلى 62.90 دولار للبرميل.

وصعد سعر البترول فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر مايو 14 سنتا ما يوازي 0.2 % إلى 59.47 دولار.

محللون: آفاق الاقتصاد العالمي عزز المعنويات

وكتب محللون من إيه.إن.زد في مذكرة اليوم “التفاؤل إزاء آفاق الاقتصاد العالمي عزز المعنويات في سوق النفط الخام”.

ارتفاع الوظائف الأمريكية يدعم سعر البترول

دعم سعر البترول بيانات أمس الثلاثاء أظهرت أن الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة زادت لأعلى مستوى في عامين في فبراير وزادت عمليات التوظيف. وجاء ذلك عقب بيانات سابقة أظهرت تحسنا في قطاع الخدمات في كل من الصين والولايات المتحدة.

كما تعززت أسعار النفط بفعل التفاؤل حيال توسع أكبر في حملات التطعيم بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم موعد إتاحة التطعيمات لجميع البالغين في الولايات المتحدة إلى 19 أبريل.

مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تهبط أكثر من المتوقع

وذكرت ثلاثة مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي قبل صدور بيانات حكومية يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت أكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في الثاني من أبريل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الثلاثاء إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أن ينخفض بمقدار 270 ألف برميل يوميا في 2021 إلى 11.04 مليون برميل يوميا، وهو هبوط أكثر حدة من توقعاتها السابقة التي أشارت إلى تراجع قدره 160 ألف برميل يوميا.

قازاخستان تنتج 1.475 مليون برميل يوميا من النفط في مارس

على صعيد آخر، قالت وزارة الطاقة في قازاخستان إن البلد الواقع في وسط آسيا أنتج 1.475 مليون برميل يوميا من النفط في مارس ، ما يزيد عن حصته البالغة 1.437 مليون برميل يوميا المتوافق عليها بموجب اتفاق عالمي بين أوبك ومنتجين غير أعضاء في المنظمة.

وأضافت الوزارة أن الجمهورية السوفيتية السابقة ستعوض الإنتاج الزائد في الصيف، حين من المنتظر أن يتوقف إنتاج بعض أكبر حقولها لإجراء أعمال صيانة.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام في أميركا هبطت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات الوقود.

وكشفت البيانات أن مخزونات الخام هبطت 2.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من أبريل في حين زادت مخزونات البنزين 4.6 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.8 مليون برميل.