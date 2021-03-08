سعر البترول يصعد عالميا.. وبرنت يسجل 71 دولارا للبرميل

شهد سعر البترول ارتفاعا فى أسواق النفط العالمية اليوم الإثنين فى الوقت الذى صعدت فيه العقود الآجلة لخام برنت لتتجاوز 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ تفشي جائحة كوفيد-19، بينما لامس الخام الأمريكى أعلى مستوى فيما يزيد على عامين، في أعقاب تقارير عن هجمات على منشآت سعودية، بحسب وكالة رويترز.

سجل مؤشرا سعر البترول ارتفاعا

وسجل مؤشرا سعر البترول عالميا الخامان القياسيان تقدما اليوم الإثنين.

ارتفع سعر البترول فى عقود برنت تسليم مايو 71.38 دولار للبرميل

وارتفع سعر البترول فى عقود برنت تسليم مايو 71.38 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة، وهو أعلى مستوى منذ الثامن من يناير 2020، وسجلت 70.96 دولار للبرميل، مرتفعة 1.60 دولار بما يعادل 2.3%.

صعد سعر البترول بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى تسليم أبريل 1.47 دولار

وصعد سعر البترول بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى تسليم أبريل 1.47 دولار أو 2.2% مسجلا 67.56 دولار، ولامس عقد أقرب استحقاق 67.98 دولار في وقت سابق، أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

ارتفعت الأسهم الآسيوية بعد إقرار حزمة التحفيز الأمريكية

وارتفعت الأسهم الآسيوية بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار بينما تؤذن بيانات إيجابية من الولايات المتحدة والصين بانتعاش اقتصادي عالمي.

كانت قوات الحوثيين أطلقت أمس الأحد طائرات مسيرة وصواريخ صوب قلب صناعة النفط بالسعودية، مستهدفة مرافق من بينها منشأة حيوية لصادرات البترول تابعة لشركة أرامكو السعودية في رأس تنورة، مما وصفته الرياض بأنه هجوم فاشل على أمن امدادات الطاقة العالمية.

توقعات بمزيد من الصعود فى أسعار البترول

وقال المحللون لدى آي.ان.جي في تقرير “نتوقع المزيد من الصعود في السوق على المدى القصير، لاسيما أن من المرجح أن تحتاج السوق الآن إلى تسعير علاوة مخاطر مع تزايد وتيرة الهجمات،” مشيرين إلى أن هذا هو الهجوم الثاني في الشهر الجاري عقب هجوم استهدف جدة في الرابع من مارس.

ارتفع برنت والخام الأمريكى للجلسة الرابعة على التوالي

وارتفع برنت والخام الأمريكى للجلسة الرابعة على التوالي، بعد أن قررت أوبك وحلفاؤها استمرار تخفيضات الإنتاج دون تغير يذكر في أبريل .

واردات الصين النفطية ارتفعت 4%

على صعيد آخر، أظهرت بيانات أن واردات الصين من النفط الخام بلغت 89.57 مليون طن في أول شهرين من 2021، بزيادة 4.1% على أساس سنوي و9.5% عن الفترة ذاتها من 2019، وذلك بفضل طلب قوي على الوقود وتوسعة طاقة التكرير في البلاد.

وتوازي شحنات نفط ينايروفبراير 11.08 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات نشرتها إدارة الجمارك اليوم الأحد. ولم تكشف أرقام الواردات لكل شهر على حدة.

شابت الواردات تعطيلات خلال العام الماضي بسبب تفشي كوفيد-19، الذي اكتشف أولا في مدينة ووهان بوسط الصين، وتلى ذلك توقف الأنشطة في الموانئ وتراجع الطلب على الوقود.

وقد يؤدي اكتشاف بؤر إصابات جديدة بالمرض محليا وقيود السفر التي فرضتها بكين خلال العطلات أوائل العام الحالي إلى تقليص الطلب على النفط بما يصل إلى 400 ألف برميل يوميا في ربع السنة الجاري، لكن المحللين لا يتوقعون خروج تعافي استهلاك الوقود عن مساره.

رفعت الصين حصة واردات الخام للكيانات غير الحكومية 20%

ورفعت الصين حصة واردات الخام للكيانات غير الحكومية 20% العام الجاري بعد بدء تشغيل وحدات تكرير جديدة في مصاف ضخمة مثل تشجيانغ وشنغهونغ.

ومن المنتظر أن تنخفض مشتريات الخام في الربع الثاني بعدما سجل خام برنت أعلى مستوى في 13 شهرا، مما يُضعف الطلب ويقلص هوامش أرباح المصافي بينما تتأهب لأعمال صيانة مقررة.

ارتفعت واردات الغاز الطبيعي 17.4% إلى 20.80 مليون طن في أول شهرين

وارتفعت واردات الغاز الطبيعي 17.4% إلى 20.80 مليون طن في أول شهرين مقارنة بها قبل عام، إذ عززت موجات الطقس البارد الطلب على وقود التدفئة. وكانت الواردت في نفس الفترة من 2019 بلغت 17.36 مليون طن.

وارتفعت صادرات منتجات النفط المكررة 1.9% على أساس سنوي في يناير وفبراير شباط لتصل إلى 10.96 مليون طن، وفقا لما أظهرته البيانات.