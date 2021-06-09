سعر البترول يصعد عالميا مع نمو الطلب الأمريكي والأوروبي على النفط

شهد سعر البترول ارتفاعا فى أسواق النفط العالمية للجلسة الثانية اليوم الأربعاء بفضل مؤشرات على طلب قوي على الوقود في الاقتصادات الغربية، بينما تبددت احتمالات عودة الإمدادات الإيرانية إذ أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنه ليس من الوارد رفع العقوبات المفروضة على طهران، بحسب وكالة رويترز.

وسجل مؤشرا سعر البترول الخامان القياسيان برنت والوسيط الأمريكى تقدما فى تعاملات اليوم الأربعاء.

سعر البترول فى العقود الآجلة لخام برنت يربح 32 سنتا

وتقدم سعر البترول فى العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو ما يعادل 0.4 % إلى 72.54 دولار للبرميل، بعدما لامس في وقت سابق 72.83 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 20 مايو 2019. وارتفع برنت 1% أمس الثلاثاء.

وصعد سعر البترول فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا أو ما يعادل 0.4 % إلى 70.36 دولار للبرميل. وكان قد سجل 70.62 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 17 أكتوبر 2018. وصعدت أسعار الخام أمس الثلاثاء 1.2 %.

محللة: تحسن توقعات الطلب يعزز أسعار النفط

وقالت مارجريت يانج الخبيرة لدى ديلي فيكس ومقرها سنغافورة “يبدو أن تحسن توقعات الطلب يعزز أسعار النفط الخام”.

” إذ أن النجاح في طرح اللقاح وموسم الرحلات في الصيف في الولايات المتحدة وأوروبا يواصلان دعم الطلب على الوقود”.

وقال محللو إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة إن بيانات حديثة لحركة المرور تشير إلى أن المسافرين يتحركون على الطرقات مع تخفيف القيود.

وأشاروا إلى بيانات لتوم توم تُظهر أن الازدحام المروري في 15 مدينة أوروبية بلغ أعلى مستوياته منذ بدء جائحة فيروس كورونا.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الثلاثاء أن يبلغ نمو استهلاك الوقود هذا العام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم للنفط، 1.49 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من توقع سابق عند 1.39 مليون برميل يوميا.

انخفاض مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي

وفي مؤشر إيجابي آخر، تظهر بيانات للقطاع أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع توقعات المحللين بحسب استطلاع أجرته رويترز.

وقال مصدران بالسوق نقلا عن بيانات إن معهد البترول الأمريكي ذكر أن مخزونات الخام نزلت 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من يونيو.

ومن المقرر صدور بيانات المخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء فى وقت لاحق.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة سيرتفع في 2021 بعد هبوطه العام الماضي بسبب تدمير فيروس كورونا للطلب.

وأضافت الوكالة الحكومية في توقعات شهرية للطاقة أن الطلب المحلي على الغاز سينخفض للعام الثاني على التوالي في 2021 .

توقعات بارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي الجاف إلى 92.118 مليار قدم مكعبة يوميا في 2021

وتوقعت أن إنتاج الغاز الطبيعي الجاف سيرتفع إلى 92.118 مليار قدم مكعبة يوميا في 2021 وإلى 93.93 مليار قدم مكعبة يوميا في 2022 من 91.35 مليار قدم مكعبة يوميا في 2020.

ويقارن ذلك مع أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 93.06 مليار قدم مكعبة يوميا المسجل في 2019 .

صادرات النفط الخام الأمريكية تصل إلى 3.24 مليون برميل يوميا في أبريل

وأظهرت بيانات من مكتب تعداد الولايات المتحدة أمس الثلاثاء أن صادرات النفط الخام الأمريكية وصلت إلى 3.24 مليون برميل يوميا في أبريل مقارنة مع 2.61 مليون برميل يوميا في مارس.

وأشارت البيانات إلى أن الصادرات إلى هولندا بلغت 425 ألف برميل يوميا في حين بلغت الصادرات إلى الهند 370 ألف برميل يوميا وإلى كندا 354 ألف برميل يوميا.

وتنشر بيانات التجارة الخارجية للنفط من مكتب تعداد الولايات المتحدة قبل أسابيع من بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي تحظى بمتابعة وثيقة.

وستصدر إدارة معلومات الطاقة، التي تستند في أرقامها إلى بيانات مكتب التعداد، تقريرها في نهاية الشهر الحالي.